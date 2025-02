"Como a un perro": el desgarrador relato de la mamá del chofer ejecutado por la espalda

En un contexto marcado por la angustia y la indignación, la familia y los vecinos del hombre pidieron Justicia. En diálogo con A24, Lía, su hermana, compartió su dolor y la forma en que se enteraron del trágico episodio.

“A nosotros nos avisa el dueño del auto que se había enterado por Facebook. Cuando llegamos al lugar su cuerpo no estaba y ahí nos dijeron que lo habían matado”, explicó entre lágrimas.

“Mi hermano estaba trabajando. Dejaron a un nene de 8 años sin papá, no sabe todavía que su papá no está más”, agregó ante las cámaras.

"Él era muy querido, tenía muchos amigos, todos lo querían", afirmó, por su cuenta, su madre. "Me lo mataron como un perro, no le robaron nada, me lo dejaron ahí muerto a mi pobre hijo", concluyó.

Cómo fue el impactante asesinato del conductor de una app

El sangriento episodio ocurrió minutos después de las 16.45 cuando Giménez llegó al lugar con un pasajero en su Fiat Siena negro, tras un viaje que se inició en Moreno.

Pero era una emboscada: el pasajero era un delincuente que lo atacó a punta de pistola, le exigió que entregara el celular y el dinero que llevaba encima.

En un desesperado intento por salvar su vida, el conductor abandonó el coche y trató de huir corriendo, pero el asaltante le disparó por la espalda y lo dejó tendido en el suelo, a pocos metros de su vehículo.

Asesinato de un chófer en Gónzalez Catán 2.jpg Pesadilla en González Catán: delincuente ejecutó a un conductor por la espalda y sigue prófugo.

El agresor escapó y sigue prófugo, mientras las autoridades han intensificado la búsqueda. En la escena del crimen, la Policía Científica encontró una vaina calibre 9 mm, que será analizada para determinar si corresponde al arma utilizada en el asesinato.

El caso está a cargo del fiscal Claudio Fornaro, de la Fiscalía Especializada en Homicidios de La Matanza, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad y la realización de la autopsia para esclarecer los detalles del crimen.