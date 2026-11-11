Con 7 años, jugaba en una plaza, se golpeó la cabeza contra el piso y el dolor es total

Murió un nene de 7 años en Catamarca: cómo ocurrió el accidente en la plaza

El episodio tuvo lugar en Saujil, una localidad del departamento de Pomán, donde Ian Argañaraz sufrió una caída mientras utilizaba un juego instalado en una plaza. El impacto contra el piso le provocó lesiones de extrema gravedad, especialmente en la cabeza.

Después del accidente, el pequeño recibió asistencia y fue trasladado al Hospital de Niños Eva Perón de Catamarca, donde quedó bajo atención médica. Los profesionales intentaron estabilizarlo y revertir el cuadro clínico, pero la gravedad del traumatismo complicó seriamente sus posibilidades de recuperación.

Las horas posteriores estuvieron marcadas por la preocupación de sus familiares y el trabajo del personal sanitario. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el desenlace fue trágico.

Después de las 2 de la madrugada, los médicos confirmaron el fallecimiento de Ian, que no logró superar las consecuencias de las heridas sufridas durante la caída.

La noticia provocó una fuerte conmoción en la comunidad de Saujil. La muerte de un chico de apenas 7 años en un espacio destinado al entretenimiento y la recreación infantil generó tristeza y preocupación, especialmente entre las familias que habitualmente concurren a plazas y lugares públicos con sus hijos.

Por el momento, las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación. Uno de los principales objetivos de las autoridades consiste en reconstruir qué ocurrió en los instantes previos a la caída y establecer si existió algún elemento que pudiera haber provocado el accidente.

La autopsia reveló la causa de muerte del nene de 7 años

En el marco de las actuaciones judiciales, se realizó una autopsia para determinar con precisión cuáles fueron las lesiones que provocaron la muerte del pequeño.

El estudio forense estableció que Ian Argañaraz falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave, que derivó en un shock neurogénico irreversible.

Se trata de un cuadro de extrema gravedad que puede producirse cuando una lesión afecta el funcionamiento del sistema nervioso y desencadena alteraciones severas en el organismo. En el caso del nene, las consecuencias del impacto resultaron irreversibles.

El resultado de la autopsia permitió aportar información fundamental para el expediente judicial y precisar el mecanismo médico que desencadenó el fallecimiento.

Una vez finalizados los procedimientos correspondientes, la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá dispuso la entrega del cuerpo a sus padres, para que pudieran realizar la despedida y el velatorio.

La investigación, de todos modos, continúa abierta. La determinación de la causa médica de la muerte no resuelve por sí sola las preguntas relacionadas con el accidente ni establece si existieron responsabilidades vinculadas con el estado de las instalaciones recreativas.

Por eso, los investigadores trabajan sobre diferentes elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Investigan el estado de los juegos de la plaza donde cayó Ian Argañaraz

Uno de los puntos centrales de la causa consiste en determinar si los juegos de la plaza se encontraban en condiciones adecuadas de seguridad y mantenimiento.

Tras conocerse el fallecimiento, efectivos de la Comisaría de Saujil y peritos técnicos de la Policía provincial realizaron inspecciones en el sector recreativo donde ocurrió el accidente.

Los trabajos estuvieron orientados a examinar las estructuras y verificar si presentaban desperfectos que pudieran haber influido en la caída del chico.

Entre los aspectos que forman parte de las averiguaciones se encuentran:

Posibles fallas mecánicas: los peritos buscan establecer si alguna pieza de los juegos presentaba roturas o desperfectos.

Estado de conservación: se intenta determinar si las instalaciones recibían el mantenimiento necesario para garantizar su utilización.

Fijaciones y anclajes: otro punto importante es comprobar si las estructuras estaban correctamente sujetas al suelo y si existían problemas en sus sistemas de seguridad.

Condiciones generales del espacio público: los investigadores también deben analizar si había elementos deteriorados que pudieran representar un peligro para los chicos.

Estas pericias serán importantes para establecer si el accidente respondió a una situación fortuita o si existió algún problema relacionado con las condiciones del lugar.

Por ahora, no se informó que las inspecciones hayan confirmado una falla específica ni que se haya establecido una responsabilidad concreta. La investigación deberá reunir los resultados técnicos y los testimonios que permitan reconstruir la secuencia completa.

El objetivo es esclarecer cómo se produjo la caída y determinar si existieron circunstancias que podrían haberse evitado.

El dolor de la escuela de Ian Argañaraz tras su muerte

La muerte del pequeño también provocó una profunda conmoción en la Escuela Primaria Nº 391 “San Miguel”, institución a la que asistía.

Desde el establecimiento educativo difundieron un mensaje de despedida en el que expresaron su acompañamiento a los padres del nene, Eduardo Argañaraz y Ernestina Carrizo, ante la pérdida de su hijo.

“Con profundo pesar, la comunidad educativa acompaña a Eduardo Argañaraz y Ernestina Carrizo ante la irreparable pérdida de su querido hijo y alumno de nuestra institución”, expresaron desde la escuela.

En el comunicado, además, elevaron una oración por el descanso del pequeño y pidieron fortaleza para sus familiares en medio de un momento de enorme sufrimiento.

El mensaje reflejó el impacto que tuvo la noticia entre docentes, compañeros y trabajadores de la institución. La muerte de un alumno de tan corta edad representa una pérdida especialmente dolorosa para quienes compartían con él la rutina escolar.

La escuela también se convirtió en uno de los espacios desde los cuales se multiplicaron las muestras de afecto y solidaridad hacia la familia.

La conmovedora despedida de la maestra al nene que murió en Catamarca

Entre los mensajes que se conocieron después de la tragedia, uno de los más emotivos fue el que publicó la docente de Ian.

La maestra recordó al pequeño con palabras cargadas de cariño y destacó algunas de las características que lo distinguían dentro del aula. En particular, hizo referencia a su comportamiento, su afecto y la manera en que participaba de las actividades escolares.

“Será difícil llegar al aula y no verte. Casi siempre el primero. Fuiste un alumnito ejemplar y cariñoso”, escribió.

En su despedida también expresó un deseo de protección para el pequeño y pidió que sus padres y familiares encuentren la fortaleza necesaria para atravesar semejante pérdida.

“Dios y la Virgen del Valle te amparen como lo hicieron tus estupendos padres. Descansa en paz, querido Ian. Dale a tus papis y familia la fuerza para salir adelante”, agregó.

Las palabras de la docente reflejaron el vínculo afectivo que había construido con Ian y el vacío que dejará su ausencia en la escuela.

Para sus compañeros, el aula ya no será la misma. Para sus maestros, la rutina cotidiana estará atravesada por el recuerdo de un alumno al que describieron como cariñoso y ejemplar.

Mientras la familia recibe el acompañamiento de la comunidad, la investigación judicial deberá avanzar para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en la plaza de Saujil.

Murió un nene de 5 años en Junín tras caer de una camioneta

La tragedia ocurrida en Catamarca también recordó otro episodio fatal protagonizado por un chico pequeño, esta vez en la provincia de Mendoza.

Un nene de 5 años murió en Junín después de caer de la caja de una camioneta y ser atropellado por el mismo vehículo. El accidente ocurrió dentro de una chacra, cuando el rodado realizaba una maniobra marcha atrás.

El hecho se produjo cerca de las 18.38 en una propiedad ubicada sobre la calle Martínez, en la zona de Sud Alto Verde. La emergencia fue comunicada mediante un llamado al 911, que permitió alertar a las autoridades sobre lo sucedido.

Según la información inicial, el pequeño viajaba en la parte trasera de la camioneta cuando cayó al suelo. En ese momento, el vehículo efectuaba una maniobra y terminó embistiéndolo.

Tras el accidente, el chico fue trasladado de urgencia al hospital Perrupato, donde los profesionales médicos constataron su fallecimiento.

El episodio ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 19ª y motivó la intervención de las autoridades para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Ambos casos, ocurridos en escenarios diferentes, tuvieron un desenlace devastador y volvieron a poner en primer plano la importancia de las condiciones de seguridad en los espacios donde se encuentran los chicos.

En el caso de Ian Argañaraz, la principal incógnita continúa siendo qué provocó la caída en la plaza de Saujil y si existían problemas en las instalaciones recreativas. La respuesta dependerá del avance de las pericias y de las conclusiones que pueda reunir la Justicia.