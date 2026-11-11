Caso Agostina Vega: qué pasó con las sospechas sobre la madre y la hermana de Claudio Barrelier

Crimen de Agostina Vega: qué revelaron las últimas pericias

Uno de los aspectos centrales de esta nueva etapa estuvo relacionado con los resultados de los estudios técnicos que buscaban determinar si otras personas habían tenido algún grado de participación en los acontecimientos posteriores al asesinato de Agostina.

Durante la investigación surgieron sospechas sobre una posible maniobra para limpiar el lugar y eliminar rastros que pudieran comprometer a los responsables. En ese contexto, se analizaron distintas situaciones y elementos que habían llamado la atención de los investigadores.

Una de las hipótesis apuntaba directamente contra Viviana Brizuela, madre de Claudio Barrelier, quien habría podido intervenir para limpiar el escenario del crimen. También se había mencionado a Ángela, hermana del principal acusado, como una persona que podía haber tenido algún tipo de participación.

Sin embargo, de acuerdo con lo explicado por Nayi, las pruebas incorporadas al expediente no permitieron establecer una vinculación de ninguna de las dos mujeres con el asesinato.

El abogado consideró que las conclusiones de los peritajes fueron contundentes y que no existen fundamentos suficientes para avanzar con nuevas imputaciones. De esta manera, dos de las líneas que habían generado interrogantes durante la investigación quedaron sin sustento probatorio para ampliar la acusación.

Al referirse a la documentación recibida, Nayi destacó la importancia de los resultados y sostuvo que las conclusiones coincidieron con lo que la representación de la familia había planteado desde el comienzo.

"Viernes a última hora se confirma con la prueba en la mano, potente y lapidaria lo que veníamos diciendo desde un primer momento", manifestó durante la entrevista televisiva.

Para la querella, este resultado constituye un paso relevante porque permite concentrar el proceso en las personas que ya están formalmente acusadas, sin incorporar sospechosos cuya participación no pudo ser demostrada.

Las banderas que despertaron sospechas en la investigación

Otro de los elementos que había despertado interrogantes durante la causa fueron unas banderas que habían sido lavadas por familiares y que posteriormente quedaron bajo análisis.

La situación generó sospechas porque se buscaba determinar si las manchas que presentaban podían corresponder a restos de sangre. La posibilidad de que esos objetos hubieran sido limpiados para borrar evidencias formó parte de las hipótesis que los investigadores debieron examinar.

Sin embargo, los estudios determinaron que las manchas no eran de sangre, sino que correspondían a suciedad.

El resultado permitió descartar que ese material constituyera una prueba de una maniobra destinada a eliminar rastros biológicos relacionados con el asesinato.

La evaluación de estos objetos era importante porque podía modificar el alcance de la investigación. Si los peritajes hubieran detectado indicios compatibles con sangre, se habría abierto la posibilidad de profundizar otras líneas y determinar quiénes habían intervenido en la limpieza.

Pero las conclusiones fueron diferentes. Según explicó el representante legal de la familia, no surgieron elementos que justificaran avanzar contra otras personas por una eventual colaboración posterior al crimen.

Así, tanto el análisis de las banderas como los estudios relacionados con las sospechas sobre familiares de Barrelier contribuyeron a cerrar algunas de las hipótesis que permanecían abiertas.

La causa, por lo tanto, continuará con el grupo de imputados que ya estaba establecido y con las pruebas reunidas durante las distintas etapas de la investigación.

Cómo habría sido el crimen de Agostina Vega, según la hipótesis de la querella

Durante la entrevista, Carlos Nayi también volvió sobre la reconstrucción de los hechos que sostiene la familia de la adolescente. Se trata de una de las líneas centrales de la acusación particular y que deberá ser examinada durante el eventual juicio oral.

De acuerdo con la hipótesis planteada por la querella, el asesinato de Agostina habría estado precedido por una agresión sexual. En esa reconstrucción, Barrelier habría utilizado su relación previa con Melisa para acercarse a la adolescente y concretar el encuentro.

La investigación sostiene que la joven habría sido privada de su libertad antes de ser asesinada. La reconstrucción de las circunstancias del hecho, las pruebas materiales y los elementos reunidos durante la instrucción serán fundamentales para que los jueces puedan evaluar esta hipótesis.

Otro de los puntos más estremecedores mencionados por el abogado está relacionado con el tratamiento que habría recibido el cuerpo de la víctima después del asesinato.

Según la interpretación que sostiene la querella, el desmembramiento habría tenido como finalidad dificultar el esclarecimiento del crimen y garantizar la impunidad del responsable.

Esta hipótesis forma parte de la reconstrucción que la familia busca llevar al debate judicial. No obstante, será necesario que las pruebas sean expuestas, discutidas y valoradas durante el proceso correspondiente para establecer qué ocurrió y cuál fue el grado de participación de cada acusado.

La posibilidad de llegar a juicio representa, en ese sentido, una instancia especialmente importante para los familiares de Agostina. Después de meses de investigación, esperan que las evidencias puedan ser presentadas ante un tribunal y que se conozcan las responsabilidades penales que correspondan.

Quiénes son los seis imputados que podrían llegar al juicio oral

Con los resultados de las últimas pericias, el escenario de la causa quedó delimitado alrededor de las seis personas que ya se encuentran detenidas e imputadas.

Entre ellas aparece Claudio Barrelier, señalado como uno de los principales involucrados en la investigación. También están acusadas su esposa, su expareja y otras tres personas que alquilaban propiedades vinculadas con el entorno investigado.

La representación legal de la madre y los abuelos de Agostina considera que existen elementos suficientes para que estas personas sean sometidas a un juicio oral y público.

La decisión de no incorporar nuevos acusados no significa que la Justicia haya establecido definitivamente las responsabilidades de cada uno. Por el contrario, el debate será el ámbito en el que se deberán presentar las pruebas, escuchar los planteos de las partes y analizar las conductas atribuidas a los imputados.

El objetivo de la querella es que el expediente avance sin nuevas demoras hacia una instancia en la que las evidencias puedan ser discutidas públicamente.

La etapa que se abre también permitirá que las defensas ejerzan sus derechos y cuestionen los elementos que consideren pertinentes. Finalmente, será el tribunal competente el que deberá determinar si las acusaciones pueden acreditarse y qué responsabilidad corresponde a cada involucrado.

Cómo está Melisa, la mamá de Agostina Vega

En medio de las novedades judiciales, Nayi también brindó información sobre el estado de Melisa, la madre de la adolescente, quien atraviesa un proceso personal particularmente difícil desde el asesinato de su hija.

El abogado explicó que continúa acompañada por profesionales de la salud mental y por su entorno familiar. Ese respaldo resulta fundamental para afrontar tanto las consecuencias emocionales de la tragedia como las distintas instancias que se desarrollan en los tribunales.

Durante la entrevista, el letrado se refirió a su evolución y destacó los pequeños avances que viene registrando.

"Melisa está progresando de a poquito", expresó.

La situación de la mujer permanece estrechamente vinculada con el avance de la causa. Cada novedad judicial representa un nuevo momento de expectativa para una familia que busca respuestas y espera que el proceso permita esclarecer las circunstancias del asesinato.

En ese contexto, la posibilidad de que el expediente llegue a juicio constituye un paso significativo. La familia pretende que los responsables sean juzgados y que las pruebas reunidas durante la investigación tengan su correspondiente evaluación ante un tribunal.

La causa por el crimen de Agostina Vega se acerca a una instancia decisiva

Los últimos resultados periciales modificaron el panorama de la investigación al descartar elementos que permitieran ampliar la lista de imputados. Las sospechas sobre una posible limpieza de la escena, la intervención de familiares de Barrelier y las manchas encontradas en unas banderas fueron algunos de los puntos que quedaron bajo análisis.

Ninguno de esos estudios aportó pruebas suficientes para incorporar nuevos acusados, según explicó el abogado de la familia.

Con este escenario, la causa quedó encaminada hacia una nueva etapa, en la que los seis imputados actuales podrían ser llevados a juicio oral y público.

De todos modos, todavía será necesario completar los pasos procesales correspondientes para que se concrete el debate. La instancia judicial permitirá examinar las pruebas, reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades individuales.

Para la madre y los abuelos de Agostina, el objetivo sigue siendo el mismo: conseguir justicia por el asesinato de la adolescente. Mientras Melisa continúa con su recuperación acompañada por sus seres queridos y profesionales, la familia espera que las últimas definiciones permitan acercarse a una respuesta definitiva.