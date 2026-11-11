Un nene de 8 años tomó lavandina en su casa, perdió el conocimiento y dos policías protagonizaron un gran milagro

El menor fue recibido en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde quedó bajo atención del equipo de pediatría. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el chico logró recibir asistencia médica y se encontraba en recuperación.

Un nene de 8 años tomó lavandina accidentalmente en su casa de Santa Lucía

Todo comenzó en una vivienda ubicada en Villa Marini, en el departamento sanjuanino de Santa Lucía. Allí, por circunstancias que todavía no fueron precisadas, un nene de 8 años ingirió lavandina y sufrió una descompensación que terminó con la pérdida del conocimiento.

La situación encendió las alarmas de su familia, especialmente de su mamá, quien comprendió que necesitaba trasladarlo inmediatamente a un establecimiento sanitario.

La mujer fue identificada como María Margarita Celi Galleguillo, de 40 años, y su hijo como Joel Isaías Galleguillo. Según relató posteriormente a los efectivos policiales, el menor había consumido accidentalmente el producto de limpieza mientras se encontraba en la casa familiar.

Uno de los aspectos que todavía no pudo establecerse con precisión es la cantidad de lavandina que había ingerido el chico. La madre no logró determinar cuánto líquido había tomado, un dato importante para que los profesionales pudieran evaluar las posibles consecuencias de la exposición.

La lavandina es un producto de limpieza de uso frecuente en los hogares, pero su ingestión puede provocar lesiones e intoxicaciones, dependiendo de la concentración, la cantidad y las circunstancias del contacto. Por eso, ante una situación de estas características, la atención médica debe ser inmediata.

En este caso, la preocupación aumentó cuando la madre comprobó que su hijo había perdido el conocimiento. Sin tiempo que perder, decidió subirlo a su motocicleta e intentar llegar cuanto antes a un centro asistencial.

La desesperada carrera en moto para llevar al nene al hospital

El traslado se produjo durante la noche, cuando la mujer salió de su domicilio con el menor para buscar ayuda médica. La urgencia de la situación hizo que circulara rápidamente por las calles de Santa Lucía.

En ese contexto, dos efectivos policiales que realizaban un recorrido preventivo detectaron una motocicleta azul de 110 centímetros cúbicos que avanzaba a gran velocidad.

Los agentes eran Leandro Muñoz y Nicolás Flores, quienes se desplazaban en el móvil policial Cobra 14. Su recorrido los había llevado hasta la intersección de las calles Avellaneda y Rivadavia, donde observaron el desplazamiento de la moto.

En un primer momento, la velocidad del vehículo llamó su atención. Sin embargo, cuando se aproximaron para conocer los motivos de esa circulación, descubrieron una situación mucho más delicada: la mujer llevaba a un chico que se encontraba inconsciente.

Los policías comprendieron rápidamente que no se trataba de una infracción de tránsito convencional, sino de una emergencia médica que requería una respuesta inmediata.

Al detener la motocicleta, los efectivos pudieron hablar con la madre y conocer lo que había ocurrido. La mujer les contó que su hijo había ingerido lavandina en su vivienda y que estaba intentando llevarlo al hospital.

La explicación permitió dimensionar la gravedad del episodio. El menor necesitaba atención profesional y cada minuto resultaba importante para conseguir asistencia.

Dos policías trasladaron de urgencia al nene al Hospital Rawson

Una vez que comprobaron el estado del chico, los agentes organizaron un operativo para acelerar su llegada al centro médico.

El oficial ayudante Leandro Muñoz tomó al menor en brazos y lo acomodó en el patrullero, con el objetivo de trasladarlo inmediatamente al Hospital Dr. Guillermo Rawson, uno de los principales establecimientos sanitarios de la provincia.

Por su parte, el cabo Nicolás Flores acompañó a la madre y se encargó de contenerla durante el procedimiento. La mujer atravesaba un momento de enorme angustia, ya que su hijo había perdido el conocimiento después de ingerir un producto de limpieza.

La decisión de los policías permitió que el chico fuera trasladado sin continuar el recorrido en la motocicleta, en medio de una situación que requería atención urgente.

El patrullero se dirigió directamente al establecimiento sanitario. Una vez en el hospital, el menor fue llevado al sector de pediatría, donde quedó a disposición de los profesionales médicos.

La intervención de los dos efectivos resultó determinante para que el nene pudiera acceder rápidamente a la asistencia que necesitaba.

Cómo evoluciona el nene que ingirió lavandina en San Juan

Al llegar al Hospital Dr. Guillermo Rawson, Joel Isaías Galleguillo fue recibido por la doctora María Hernández, quien quedó a cargo de brindarle la atención médica correspondiente.

El ingreso del menor al área de pediatría permitió que los profesionales comenzaran a evaluar las consecuencias de la ingesta y su estado general.

Uno de los datos centrales del caso es que el chico había llegado inconsciente al momento de ser auxiliado por los policías. Esa circunstancia había incrementado la preocupación de su mamá y motivado la intervención inmediata de los efectivos.

Según la información difundida, el nene logró recibir atención y se encontraba recuperándose después del episodio. No obstante, no trascendieron detalles específicos sobre los procedimientos médicos realizados, el tiempo que permaneció internado ni el diagnóstico definitivo.

Tampoco se informó qué cantidad de lavandina había ingerido ni cómo se produjo exactamente el accidente dentro de la vivienda.

Esos aspectos son relevantes porque los efectos de la ingestión de productos de limpieza pueden variar considerablemente según su composición y concentración.

Qué hacer si un chico ingiere lavandina accidentalmente

El episodio ocurrido en Santa Lucía también vuelve a poner en primer plano los riesgos que representan algunos productos de limpieza cuando quedan al alcance de los más chicos.

La lavandina suele utilizarse para desinfectar superficies, limpiar baños y realizar distintas tareas domésticas. Sin embargo, su ingestión accidental constituye una emergencia que requiere orientación médica inmediata.

Ante una situación de este tipo, es importante tener presentes algunas recomendaciones:

No provocar el vómito: intentar que el chico expulse el producto puede generar nuevas lesiones durante el recorrido del líquido por el aparato digestivo.

No administrar remedios caseros: no se debe intentar neutralizar la lavandina con vinagre, limón, bicarbonato u otras sustancias.

Buscar asistencia médica urgente: hay que comunicarse con emergencias o con un centro de toxicología para recibir instrucciones profesionales.

Conservar el envase: si es posible, tener a mano el recipiente del producto permite identificar su composición y concentración.

No esperar a que aparezcan síntomas: aunque el menor parezca encontrarse bien, la ingestión requiere una evaluación profesional.

En el caso de San Juan, la pérdida de conocimiento del nene evidenció la gravedad de la emergencia y la necesidad de una respuesta inmediata.

La importancia de mantener los productos de limpieza lejos de los chicos

Más allá del desenlace favorable que se informó sobre el menor, el episodio vuelve a llamar la atención sobre las medidas de prevención dentro de los hogares.

Los productos de limpieza pueden representar un peligro cuando se almacenan en lugares accesibles para los niños. La lavandina, los detergentes, los desengrasantes y otros líquidos de uso cotidiano deben permanecer en sus envases originales, correctamente cerrados y guardados en espacios seguros.

También es importante evitar colocar estos productos en botellas de bebidas, recipientes de agua o envases que puedan generar confusión. Los chicos pueden interpretar que contienen líquidos aptos para el consumo, especialmente cuando no reconocen las etiquetas.

La supervisión de los adultos y el almacenamiento adecuado son medidas fundamentales para reducir las posibilidades de accidentes domésticos.

En Santa Lucía, la rápida reacción de la madre y la intervención de los policías permitieron que Joel llegara a un hospital para recibir asistencia. La actuación de Leandro Muñoz y Nicolás Flores fue clave para agilizar el traslado de un chico que había perdido el conocimiento después de ingerir lavandina accidentalmente.

Aunque todavía no se conocieron todos los detalles sobre su evolución clínica, la información difundida indicó que el menor se encontraba recuperándose tras el dramático episodio.