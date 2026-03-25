Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por intento de femicidio contra Emily Ceco

Los celos extremos de Martínez derivaron en insultos y maltrato verbal, hasta que la situación escaló a la agresión física. El hecho más grave ocurrió en febrero de 2025, cuando intentó estrangularla en su casa de General Rodríguez, tras la despedida de soltera que su familia le había organizado. Emily logró escapar y refugiarse en la vivienda de su hermana, quien la impulsó a denunciarlo.

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Cómo fue la reacción de María Fernanda Callejón ante el fuerte relato de violencia de género de Emily Ceco

Después de un cruce explosivo con Cinthia Fernández en La mañana con Moria (El Trece), María Fernanda Callejón vivió un giro emocional inesperado. En la emisión del miércoles, la actriz dejó atrás la furia y se quebró en lágrimas al escuchar el duro testimonio de Emily Ceco, quien relató los episodios de violencia de género sufridos a manos de Santiago Martínez, a quien conoció en Love is Blind, la versión argentina del reality de Netflix.

El motivo de la visita de Emily al programa fue el inicio del juicio contra Martínez, instancia en la que la joven busca justicia tras el calvario que atravesó con quien creyó ser su pareja. Su relato estremeció a todos en el estudio.

Callejón, conmovida, no pudo contenerse y se identificó con la historia de la participante. “Me interpela mucho tu caso. Vi todo el reality, todo, porque además soy muy amiga de Darío Barassi”, expresó entre lágrimas.

Con la voz quebrada, sumó un mensaje de apoyo cargado de sororidad: “Me voy a limitar a decirte que te abrazo, que espero que la Justicia pueda caer con todo el peso de la ley. No importa si sos chiquita, que obviamente lo sos, o él más grande, nada justifica semejante violencia”. Ante esas palabras, Emily también se emocionó y respondió: “Nada lo justifica. De hecho él mintió en el juicio y dijo que todo había pasado porque yo le había sido infiel. No solo no fue así, sino que ni eso lo justificaba”.

La actriz continuó intentando consolarla: “Va a llevar tiempo que te recompongas, pero también hay una Justicia divina. Además de la Justicia del país, existe la Justicia divina. Te deseo todo lo mejor, que tengas una buena contención. Hay que tener fe”.

En medio de la tensión, Federico Seeber -quien reemplazaba a Moria Casán en la conducción- le preguntó a Callejón por qué la historia la movilizaba tanto. Ella respondió con cautela: “No voy a cometer el error de ser autorreferencial otra vez, pero a ella la respeto. Veo en ella un montón de cosas. Hay una violencia psicológica que no se ve”.