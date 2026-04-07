"Vidrios empañados": el estremecedor relato de la testigo que encontró el cuerpo de Mercedes Kvedaras

Ibarra también describió cómo encontró el cuerpo de la víctima: parcialmente cubierto, con una pierna descubierta y el resto envuelto en prendas, “como si alguien la hubiera cargado y puesto ahí”. Fue su hija quien dio aviso a la Policía.

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Durante su declaración, la testigo explicó que existía una relación previa entre ambas familias. Su padre había sido socio de “Lalo” Figueroa y el acusado mantenía vínculos laborales y comerciales con ellos.

Sobre Figueroa, aseguró que “era muy solidario” y que días antes del hecho se habían reunido por temas económicos. En cuanto a la víctima, la describió como “muy alegre” y recordó la cercanía que existía entre ambos entornos familiares.

El relato del hermano y el dato del celular

En la misma audiencia declaró Manuel Kvedaras, quien relató el impacto que le generó ver el cuerpo durante el sepelio y aseguró haber advertido signos de violencia.

Además, aportó un dato relevante: logró ubicar el celular de su hermana gracias a que conocía la contraseña del dispositivo, lo que permitió determinar que el teléfono estaba en la zona de la casa del padre del acusado.

También reconstruyó los días previos al crimen y señaló que la relación entre la víctima y Figueroa estaba deteriorada. Según su testimonio, Mercedes había manifestado su intención de separarse y le había pedido ayuda, en un contexto de discusiones y maltrato.

Un juicio que continúa

El debate oral se desarrolla ante un tribunal integrado por María Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans.

La acusación está a cargo de la fiscal Luján Sodero Calvet, mientras que la querella es representada por Jorge Ovejero y la defensa por Juan Casabella Dávalos.