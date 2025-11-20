Condenaron a prisión perpetua a la empleada doméstica por el crimen de Roberto Wolfenson

la-casa-donde-ocurrio-el-crimen-foto-tn-6TRL2IZZXNEWVLYUCXKGN6VYIQ La casa donde ocurrió el crimen.

El descubrimiento del cuerpo y las primeras pruebas del ataque

El crimen se descubrió el 23 de febrero de 2024, cuando el profesor de piano de Wolfenson fue a su casa para darle clases y notó que no respondía mensajes ni llamadas. Cerca de las 17, la policía ingresó a la vivienda y encontró el cuerpo del ingeniero en uno de los cuartos.

Fuentes judiciales describieron que tenía hematomas en manos y brazos, heridas cortantes en el rostro y un corte profundo en la zona cervical. Todas las lesiones eran compatibles con un ataque violento ocurrido en un mismo momento, y demostraban que la víctima había intentado defenderse.

Según la investigación, el mismo lazo o soga utilizado para el estrangulamiento fue el que generó el resto de las lesiones. El cuerpo quedó en el lugar donde fue atacado: no hubo ningún intento de moverlo.

El informe forense confirmó que el homicidio ocurrió el mismo día en el que se encontró el cadáver, poco después de las 13.

BVHIZJCW5BGMBORI63RBZO6YPM Roberto Wolfenson, la víctima.

La polémica: médicos imputados por diagnosticar un infarto

El caso derivó además en una causa penal paralela contra el médico legista Marcelo Rodríguez y un colega de la empresa de emergencias Vittal. Ambos habían examinado inicialmente el cuerpo y concluyeron que Wolfenson había muerto por un ataque cardíaco, lo que impidió preservar adecuadamente la escena del crimen.

Según una fuente de la causa, a la forense Silvina Aguirre le bastó “con ver el cuerpo para notar los signos de defensa y determinar que se trataba de un homicidio”. La mala actuación médica habría provocado la alteración de pruebas clave para la reconstrucción del ataque.

La situación de los profesionales de salud se resolverá en un expediente que avanza de manera independiente al juicio que terminó con la condena a perpetua de Rosalía Paniagua.