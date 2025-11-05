La empleada doméstica confesó que mató al empresario Roberto Wolfenson: "Se me fue de las manos"

El homicidio ocurrió en la habitación de huéspedes de la vivienda, donde la mujer utilizó un lazo para asfixiarlo, provocándole la muerte. La autopsia confirmó ADN de Paniagua debajo de las uñas de la víctima, lo que acreditó la pelea previa.

Un crimen sin signos de violencia en el ingreso

El cuerpo de Wolfenson fue hallado el 22 de febrero de 2024 por su profesor de piano, que llegó a la casa y dio aviso a las autoridades. Las cerraduras no estaban forzadas y el domicilio se encontraba intacto, lo que llevó a los investigadores a sospechar de alguien de confianza.

Rosalía Paniagua, empleada doméstica de nacionalidad paraguaya, había ingresado a trabajar esa mañana entre las 8 y las 13. En ese lapso, según la fiscalía, robó dinero y objetos de valor antes de escapar del country.

Entre los elementos sustraídos se contabilizaron:

Un teléfono celular,

Un parlante bluetooth,

Un cuchillo de cocina,

Un candelabro de bronce tipo Menorah,

Joyas de plata, guantes de limpieza,

$900.000 y USD 300.

Las cámaras del country La Delfina registraron su salida poco antes de las 14 sin revisión de su mochila. Luego, viajó hasta la estación de tren de Presidente Derqui, donde fue vista manipulando el teléfono del empresario.

Las pruebas clave: cámaras, ADN y objetos robados

El teléfono de Wolfenson dejó de emitir señal tras la salida de Paniagua del barrio, y las cámaras de la estación captaron cómo intentó extraerle el chip. El dispositivo fue luego ofrecido a la venta por su pareja, según declaró un vecino. Además, el candelabro robado fue vendido en un local de metales, cuyo dueño reconoció la pieza.

La perito criminalística Débora Paula Albornoz confirmó que no hubo participación de terceros: “Los cabellos hallados en el lugar se desprendieron por una lucha o forcejeo. No son compatibles con una caída natural”, detalló.

el-crimen-ocurrio-en-la-casa-del-empresario-en-el-country-de-pilar-la-delfina-foto-ddi-6TRL2IZZXNEWVLYUCXKGN6VYIQ El crimen ocurrió en la casa del empresario, en el country de Pilar La Delfina. (Foto: DDI)

Qué dijeron los investigadores y cuál podría ser la pena

El fiscal Germán Camafreita, a cargo de la instrucción, sostuvo que Paniagua mató a Wolfenson para garantizar su impunidad tras el robo. La imputación de robo calificado por el uso de arma impropia en concurso real con homicidio criminis causa prevé penas que van desde prisión perpetua hasta reclusión por tiempo indeterminado.

Durante su declaración, la acusada intentó justificar el robo del celular alegando que la esposa del empresario se lo había pedido “para ver en qué andaba”, pero fuentes judiciales consideran que esa parte del relato carece de sustento.

El juicio continúa esta semana en los tribunales de San Isidro, donde la confesión de Paniagua dejó pocas dudas sobre su autoría. El caso, que sacudió a la comunidad de Pilar, podría tener sentencia antes de fin de año.