Así circulaba el móvil policial que atropelló a una nena de ocho años y la dejó en terapia intensiva

Otra niña pudo evitar ser atropellada

Había otra nena junto a Catalina en el momento del impacto. Javiera, madre de la menor que la acompañaba, contó a LM Neuquén que su hija "alcanzó a saltar de la bicicleta" y evitó ser atropellada. "Zafó por cinco centímetros porque alcanzó a escuchar que venía el móvil a todo dar", relató.

Según explicó, la niña herida "está muy grave. Ayer tuvo cuatro paros cardíacos, tiene comprometidos sus pulmones, hoy le intervinieron en el quirófano por traumatismo de cráneo, hundimiento de cráneo y tienen que desinflamar el cerebro".

La mujer también describió cómo se enteró del episodio. "El móvil frenó y por la velocidad que venía paró a 30 metros. La mujer policía que iba manejando asistió a la nena, llegó la mamá desesperada, la ambulancia, mi hija vio todo eso. Después un vecino le preguntó dónde vivía y lo direccionó a mi casa a dos cuadras, donde estaba mi marido", señaló.

Sostuvo además que otros móviles retiraron a la agente que manejaba porque "se puso muy mal". Contó que el comisario les dijo que se trató de un accidente, mientras que ella lo niega. "Cuando nos dice que estaban yendo a una urgencia, le preguntamos por qué no tenía la sirena puesta, nos dijo que no le funcionaba la sirena, y cuando cuestionamos cómo puede ser que permitan tener funcionando un patrullero así, respondió no puedo dar de baja un patrullero porque no andan las sirenas", agregó.

Protestas en Plottier

El episodio derivó en fuertes protestas. Vecinos se concentraron frente a la comisaría 46 para denunciar que los patrulleros circulan a alta velocidad y sin sirenas en el barrio. Este jueves a las 10 volvieron a reunirse en la misma sede y aseguraron que no se trata de un caso aislado. “No es la primera vez que ella anda así”, advirtieron respecto de la conductora del móvil policial.

Catalina atropellada

Los vecinos remarcaron que la convocatoria apunta a pedir "Justicia por Catalina" y a frenar un comportamiento que consideran habitual. Entre los carteles visibles en la comisaría había uno que decía “Es un barrio, no una pista de carrera, señores y señoras policías de la 46”.