En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Churros sin TACC caseros: una opción simple, rica y apta para todos

Los churros caseros son un clásico irresistible, y esta versión sin TACC ofrece una alternativa apta para celíacos y personas que evitan el gluten. Ingredientes simples, pasos claros y una textura crocante por fuera y suave por dentro.

Churros sin TACC caseros: una opción simple, rica y apta para todos

Los churros son un clásico que atraviesa generaciones: aparecen en ferias, en plazas, en puestos callejeros y también en la mesa familiar durante los fines de semana fríos. La buena noticia es que existe una versión sin TACC que permite disfrutar de este infaltable sin recurrir a harinas con gluten, manteniendo la esencia crujiente que los vuelve tan tentadores.

Leé también La receta de panqueques de chocolate que sorprende por su sabor y textura
la receta de panqueques de chocolate que sorprende por su sabor y textura
image

La receta de churros sin TACC se basa en una masa muy simple elaborada con premezcla apta para celíacos y otros ingredientes básicos que se encuentran fácilmente en cualquier cocina. A diferencia de otras preparaciones libres de gluten, no requiere reposo prolongado ni técnicas complejas; por el contrario, es un procedimiento directo, accesible y que garantiza un resultado consistente.

Qué ingredientes se necesitan para hacer churros sin TACC caseros

La versión sin TACC utiliza una base clásica pero con la sustitución principal de la harina:

  • 1 taza de agua

  • 1 taza de premezcla sin TACC

  • 1 cucharada de manteca

  • 1 pizca de sal

  • Aceite para freír

La elección de una premezcla apta para celíacos es fundamental para asegurar que la receta sea realmente libre de gluten. Estas mezclas suelen contener almidones y harinas alternativas que proporcionan estructura sin alterar la textura esperada.

Cómo se prepara la masa de los churros sin TACC

El procedimiento comienza calentando el agua en una olla junto con la pizca de sal y la manteca. Una vez que la manteca se derrite y el agua llega al punto de hervor, se retira del fuego y se agrega la premezcla sin TACC de una sola vez.

Este paso es clave: se mezcla con una cuchara o espátula enérgicamente hasta obtener una masa uniforme, densa y sin grumos. A diferencia de otras masas sin gluten, esta preparación no requiere amasado prolongado. Cuando la mezcla se despega con facilidad de las paredes de la olla, está lista para pasar a la manga.

Cómo se moldean y cocinan los churros sin TACC

Para dar forma a los churros se utiliza una manga pastelera con pico rizado, que permite obtener el clásico dibujo en relieve. Es importante que la masa esté tibia y no completamente fría, ya que esto facilita el moldeado.

En una sartén profunda o una olla se calienta abundante aceite. El punto ideal es a fuego medio, para evitar que se doren por fuera demasiado rápido mientras quedan crudos por dentro.

Los churros se presionan directamente sobre el aceite y se cortan con tijera o cuchillo antes de soltar la masa. Se fríen hasta que queden dorados y crujientes, y luego se retiran con espumadera para colocarlos sobre papel absorbente.

Cómo se pueden servir los churros sin TACC

La opción más tradicional es espolvorearlos con azúcar mientras aún están tibios. Pero también se pueden acompañar con chocolate caliente, dulce de leche o crema pastelera apta para celíacos.

Esta versión sin TACC mantiene la esencia del churro clásico y ofrece una alternativa segura y deliciosa para quienes no pueden consumir gluten o prefieren evitarlo. Lo mejor es que no requiere ingredientes especiales, más allá de una buena premezcla, y que puede prepararse en pocos pasos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Arepas caseras: cómo hacer la receta tradicional con pocos ingredientes
Nuggets de pollo caseros en airfryer: la receta simple para que queden tiernos por dentro y crocantes por fuera
Flan de banana casero: una forma diferente y simple de aprovechar la fruta madura

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar