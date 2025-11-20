Así se gestó la eliminación de Eugenia Tobal en MasterChef tras su feroz pelea con Germán Martitegui

Para iluminar más pormenores, Paula exteriorizó: “Me dicen que ella estaba esperando este día”. Mientras que Marcela Tauro intervino y sumó: “Le habían dicho que no podía renunciar, que cocine mal. Le habían recomendado que no aceptara esto, porque ella cocina en sus redes y no era bueno si no le iba bien en el certamen”.

Qué le dijo Germán Martitegui a Eugenia Tobal

A principios de noviembre, después de las abruptas despedidas de Pablito Lescano y Valu Cervantes, una nueva polémica sacudió al programa: Eugenia Tobal había manifestado su deseo de abandonar la competencia tras un fuerte cruce con Germán Martitegui.

En los pasillos del canal aseguran que el ambiente se volvió espeso desde entonces. Las devoluciones cada vez más estrictas del jurado y la exigencia constante del formato habrían terminado por desgastar a la actriz, una de las figuras con mejor llegada al público y que se perfilaba como una posible finalista. Ese combo, cuentan, la habría llevado a tomar la decisión de no continuar bajo la conducción de Wanda Nara.

Aunque MasterChef Celebrity (Telefe) suele mostrar una versión cuidada de lo que ocurre frente a cámara, fuentes que transitan el estudio señalan que las discusiones puertas adentro son más intensas de lo que se ve editado en televisión. Y esta vez, una de esas escenas quedó marcada en la memoria del equipo.

En LAM (América), Ángel de Brito amplió lo ocurrido y reveló que el conflicto se detonó durante una gala especialmente emotiva, en la que los participantes debían cocinar platos vinculados a sus seres queridos. Tobal preparó un brownie inspirado en su mamá, pero la devolución de Martitegui habría sido mucho más dura fuera del aire de lo que se emitió.

“Ella hizo un brownie en el capítulo del llanto y la emoción dedicado a los parientes, y el brownie tenía que ver con su mamá, por lo que el comentario de Martitegui no gustó porque le removió cosas”, contó Ángel, que remarcó cómo fue la frase que terminó con todo.

“Le dijo ‘¿Pero qué tenés en la cabeza, como vas a presentar esto?’ en un mal tono. Eso no lo pusieron al aire, pero la cara sí, me contó un participante, que me dijo que va a decir que se fue por temas personales, pero fue por lo del brownie”, cerró el conductor ante esta nueva polémica en MasterChef Celebrity.

Desde entonces, Tobal habría comunicado que se retiraba por “motivos personales”, aunque quienes estuvieron presentes aseguran que la verdadera causa fue el episodio del brownie.