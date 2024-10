Confirmaron la pena contra el padre del nene que murió tras quedar encerrado en un auto

neuquen.avif

Pese a los intentos desesperados de la madre por reanimar al niño y trasladarlo a una clínica privada, el pequeño falleció nueve días después en un centro médico, donde estaba internado en terapia intensiva.

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de esa provincia fundamentó su decisión de la pena natural, en el artículo 106 inciso 3 del Código Procesal Penal. Esa norma puede ser considerada cuando “el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena”.

En la resolución, el fiscal explicó que la muerte del niño no fue intencional, sino consecuencia de una conducta negligente. En la resolución, Azar señaló: “No podemos dejar de reparar en que nos encontramos aquí ante un suceso en el cual el acusado es el responsable de la muerte de su hijo aunque, claro está, no es un dato menor que dicha muerte no fue querida ni buscada por el imputado, sino consecuencia de su negligente conducta”.

Tras las pruebas recolectadas, que incluyeron declaraciones de testigos del hecho ocurrido en la calle Chrestia al 550 y de personas del entorno familiar del padre y del niño, el fiscal Azar destacó: "Resulta evidente e incontrastable la imposibilidad una sanción penal que, a todas luces, deviene injusta”.

Y completó que, "según el criterio de diferentes autores (del caso)", el padre ya fue “suficientemente castigado” por las repercusiones de su delito.

Cabe recordar que el nene de 3 años murió una semana después de haber sido encontrado encerrado en el auto. Todo ocurrió cuando sus padres se dirigían a una oficina pública del Gobierno de la Ciudad de Neuquén. Estacionaron en la calle Chrestía, pero su padre se olvidó de dejarlo en el jardín maternal Luna Morena.