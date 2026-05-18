Úrsula Corberó regresó al trabajo con un cambio total de look tras el nacimiento de Dante: las tiernas fotos

ursula corbero nuevo look vuelta al trabajo tras nacimiento de dante

Entre las fotos que compartió, se puede ver a Corberó y el Chino Darín en distintos momentos con el pequeño Dante en sus brazos, en una conexión total, y también con la carita del bebé en primer plano y en una de ellas remarcando con la forma de un corazón el mentón de su hijo a pura ternura.

"Esa papada", "Qué cosita más bonita", "La mami mas perfecta del mundo y el nene més afortunado de la tierra", fueron algunos de los comentarios que llenaron el posteo a pura emoción por las postales con el niño.

La segunda temporada de la serie, protagonizada por Eddie Redmayne, se estrenará oficialmente en 2027 y la actriz interpretará a Nuria González Martín.

Mirá las tiernas postales que compartió Úrsula Corberó en redes de la intimidad familiar.

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Úrsula Corberó rompió en llanto por su maternidad y lo contó sin filtros

A casi dos meses de haberse convertido en madre de Dante, Úrsula Corbéró decidió romper con la imagen idealizada de la maternidad y mostrar su versión más real, cruda y emotiva.

Lo hizo en plena celebración de Pascuas, con un sentido posteo en Instagram que rápidamente conmovió a sus millones de seguidores en la red social.

“Tanto amor no me cabe”, describió la actriz, en una frase concreta que resume la intensidad emocional que atraviesa desde la llegada del pequeño.

Posteo de Úrsula Corberó 2

En las imágenes se pueden ver momentos cotidianos: desde la intimidad del hogar hasta paseos por Barcelona, ciudad donde reside la familia. Pero lo que más impactó fue la honestidad con la que se mostró: sin filtros, atravesada por una montaña rusa de emociones.

“Esa revolución que generan las hormonas”, “El carrete es un resumen real de los primeros días de la maternidad“, ”Todas fuimos, somos y seremos vos alguna vez", “Mostrando la realidad de la maternidad. Amo”, “Uy, en estas fotos me sentí tan identificada. Yo usaba aireadores, pezoneras, lloraba, amaba…“, ”Ser primeriza no es fácil, pero después miras hacia atrás y te das cuenta que es la vida enseñando… y nosotras aprendiendo”, “Ay. Qué etapa tan dura. Vengo a decirte que es temporal y que todo pasa. Lo bueno y lo malo. Todo pasa”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores que más se repitieron en la publicación.