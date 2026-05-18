Preocupación y angustia por la salud de Chiche Gelblung: está internado en terapia intensiva

Embed

Cabe recordar que el conductor ya había sido internado hace poco, el lunes 20 de abril en el Sanatorio Los Arcos tras sufrir una descompensación que derivó en una intervención en la que le colocaron dos stents en una de sus piernas.

"Le dieron el alta y los médicos le pidieron que no vaya a trabajar. Le dijeron: 'Chiche, quedate descansando'. De hecho, ellos no saben que hoy él fue a trabajar a la radio y a su programa de televisión", había contado Pilar Smith en LAM (América TV).

Luego, Gelblung habló de su cuadro e intentó desdramatizar la situación. “Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, aseguró el periodista en diálogo con LAM.

En esa misma línea, el periodista señalaba: “Pero ya está, ya pasó, se superó”, con la intención de transmitir calma. Lo cierto es que los médicos le recomendaron que hiciera reposo y él no cumplió. Ahora una vez más preocupa su estado de salud.