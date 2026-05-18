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Alarma en River: las duras bajas que tendrá el "Chacho" Coudet para la gran final ante Belgrano

Aunque el pasaje a la final del Torneo Apertura trajo alegría, las semifinales ante Rosario Central dejaron secuelas graves en River. Eduardo Coudet perderá a tres piezas fundamentales para el duelo decisivo en Córdoba.

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Alarma en River: las duras bajas que tendrá el Chacho Coudet para la gran final ante Belgrano

El Mundo River vive horas de extrema dualidad. La felicidad por haber alcanzado la gran final del Torneo Apertura, donde se medirá contra Belgrano de Córdoba, se vio fuertemente opacada por las consecuencias de una exigente seguidilla de partidos. El triunfo por 1 a 0 frente a Rosario Central en las semifinales dejó un parte médico preocupante, confirmando que el entrenador Eduardo Coudet tendrá un plantel diezmado desde lo físico para el choque definitivo en el estadio Mario Alberto Kempes.

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Las alarmas se encendieron debido a complicaciones sufridas antes y durante el último encuentro. Nombres de la talla de Sebastián Driussi, Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña presentaron inconvenientes físicos de diversa gravedad, obligando al cuerpo técnico a realizar modificaciones obligadas y a planificar el partido por el título con ausencias de peso.

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Qué jugadores de River se pierden la final ante Belgrano por lesión

El panorama más complejo lo comparten dos futbolistas que sufrieron la misma gravedad en sus diagnósticos. Tanto Sebastián Driussi como Aníbal Moreno sufrieron un esguince de ligamento colateral medial derecho y están completamente descartados para la final. El atacante debió retirarse desconsolado y con lágrimas en los ojos a los trece minutos del primer tiempo tras una infracción de Franco Ibarra. Por su parte, el mediocampista padeció la lesión tras un mal movimiento en el complemento, sintiendo una molestia en la parte posterior de la rodilla que lo obligó a pedir el cambio.

A ellos se suma Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo que también lo marginará del duelo ante el Pirata. "Cachete" venía entre algodones por una sobrecarga en el isquiotibial derecho sufrida en la entrada en calor ante Gimnasia de La Plata; intentó estar ante Central, pero solo aguantó 45 minutos —en los que falló un penal— antes de ser reemplazado por Fabricio Bustos. Con este cuadro, el lateral derecho llegaría con lo justo al Mundial.

¿Podrá jugar Marcos Acuña la final del Torneo Apertura?

En medio de las malas noticias, el "Huevo" representa la única luz de esperanza para el "Chacho" Coudet. A diferencia de sus tres compañeros, Marcos Acuña sí llegaría a disputar la final del próximo domingo. El lateral izquierdo arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho que le impidió completar los 120 minutos ante San Lorenzo y lo obligó a ser reemplazado ante Gimnasia.

Frente a Rosario Central fue probado hasta el último momento para ser titular; finalmente integró el banco de suplentes e ingresó para jugar los últimos 15 minutos del encuentro en lugar de Matías Viña. Aunque no está al cien por ciento, su evolución estipula que podrá decir presente en Córdoba.

¿Por qué se lesionaron tantos jugadores de River en mayo?

Esta sucesión de bajas no es casualidad, sino el resultado directo de un calendario asfixiante. River está atravesando una intensa seguidilla que se incrementó en mayo, donde jugó cinco partidos en apenas 16 días. Para colmo, Coudet utilizó a la mayoría de los titulares en casi todas las presentaciones, con la única excepción del duelo ante Carabobo por la Copa Sudamericana.

El desgaste se agravó en los octavos de final ante San Lorenzo, donde el Millonario tuvo que disputar un tiempo suplementario corriendo desde atrás en el marcador, lo que demandó un esfuerzo físico extra que terminó pasando factura en las instancias posteriores.

Cómo sigue el exigente calendario de River tras la final

El plantel de Núñez no tendrá margen para el descanso. El próximo domingo, desde las 15.30, disputará la final del Apertura ante Belgrano, pero inmediatamente después deberá cambiar el chip. Durante las dos semanas siguientes, River tendrá que cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, una instancia donde todavía no tiene asegurada la clasificación y buscará avanzar como líder del Grupo H.

De cara a este exigente cierre de semestre, el entrenador espera que tanto Driussi como Moreno puedan reincorporarse recién durante la pretemporada, obligando al resto del grupo a redoblar esfuerzos para cumplir los objetivos institucionales.

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