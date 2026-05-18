Alarma en River: las duras bajas que tendrá el "Chacho" Coudet para la gran final ante Belgrano

A ellos se suma Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo que también lo marginará del duelo ante el Pirata. "Cachete" venía entre algodones por una sobrecarga en el isquiotibial derecho sufrida en la entrada en calor ante Gimnasia de La Plata; intentó estar ante Central, pero solo aguantó 45 minutos —en los que falló un penal— antes de ser reemplazado por Fabricio Bustos. Con este cuadro, el lateral derecho llegaría con lo justo al Mundial.

¿Podrá jugar Marcos Acuña la final del Torneo Apertura?

En medio de las malas noticias, el "Huevo" representa la única luz de esperanza para el "Chacho" Coudet. A diferencia de sus tres compañeros, Marcos Acuña sí llegaría a disputar la final del próximo domingo. El lateral izquierdo arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho que le impidió completar los 120 minutos ante San Lorenzo y lo obligó a ser reemplazado ante Gimnasia.

Frente a Rosario Central fue probado hasta el último momento para ser titular; finalmente integró el banco de suplentes e ingresó para jugar los últimos 15 minutos del encuentro en lugar de Matías Viña. Aunque no está al cien por ciento, su evolución estipula que podrá decir presente en Córdoba.

¿Por qué se lesionaron tantos jugadores de River en mayo?

Esta sucesión de bajas no es casualidad, sino el resultado directo de un calendario asfixiante. River está atravesando una intensa seguidilla que se incrementó en mayo, donde jugó cinco partidos en apenas 16 días. Para colmo, Coudet utilizó a la mayoría de los titulares en casi todas las presentaciones, con la única excepción del duelo ante Carabobo por la Copa Sudamericana.

El desgaste se agravó en los octavos de final ante San Lorenzo, donde el Millonario tuvo que disputar un tiempo suplementario corriendo desde atrás en el marcador, lo que demandó un esfuerzo físico extra que terminó pasando factura en las instancias posteriores.

Cómo sigue el exigente calendario de River tras la final

El plantel de Núñez no tendrá margen para el descanso. El próximo domingo, desde las 15.30, disputará la final del Apertura ante Belgrano, pero inmediatamente después deberá cambiar el chip. Durante las dos semanas siguientes, River tendrá que cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, una instancia donde todavía no tiene asegurada la clasificación y buscará avanzar como líder del Grupo H.

De cara a este exigente cierre de semestre, el entrenador espera que tanto Driussi como Moreno puedan reincorporarse recién durante la pretemporada, obligando al resto del grupo a redoblar esfuerzos para cumplir los objetivos institucionales.