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Murió quemado en plena calle de Córdoba: el principal sospechoso al que apunta la familia

Isaías Barrera tenía 20 años y agonizó durante dos días. Mientras la familia denuncia un homicidio, los primeros peritajes apuntan a otra hipótesis.

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Murió quemado en Córdoba: la familia apunta contra un principal sospechoso y reclama justicia

Murió quemado en Córdoba: la familia apunta contra un principal sospechoso y reclama justicia

La ciudad cordobesa de Marcos Juárez sigue conmocionada por la muerte de Isaías Barrera, el joven de 20 años que permaneció dos días internado con quemaduras en el 95% del cuerpo tras un incendio ocurrido en una vivienda. Ahora, la Justicia intenta determinar si se trató de un trágico accidente doméstico o de un homicidio, como sostiene su familia.

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El hecho ocurrió el sábado en una casa ubicada sobre Zeballos al 1200. De acuerdo con la primera reconstrucción, Isaías estaba reparando su moto en el patio cuando una explosión desató un incendio que lo envolvió casi por completo.

Tras el episodio, fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba, donde permaneció internado en estado crítico hasta que finalmente falleció.

Qué revelan los primeros peritajes

La investigación quedó marcada por dos versiones opuestas. Por un lado, los investigadores analizan el testimonio que el propio joven alcanzó a brindar antes de morir. Según reconstruyeron, les dijo a un vecino y al personal médico que "la moto le había explotado".

Esa declaración coincide con los primeros resultados de las pericias realizadas por la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba y la Policía Judicial.

En la escena, los especialistas encontraron una botella con nafta, un cigarrillo debajo de la moto y una manguera que, aparentemente, estaba siendo reparada con fuego.

La principal hipótesis es que los vapores del combustible habrían entrado en contacto con el cigarrillo encendido, provocando la explosión y el incendio.

La denuncia de la familia

Los familiares de Isaías rechazan esa reconstrucción y sostienen que el joven fue víctima de un homicidio.

Durante una marcha para reclamar justicia, aseguraron que un vecino habría presenciado una situación diferente y afirmaron que la pareja de Barrera le habría arrojado combustible cuando él intentaba prender un cigarrillo.

Además, sostuvieron que Isaías había denunciado previamente situaciones de violencia y cuestionaron la falta de medidas de protección.

Desde la Fiscalía indicaron que no existen registros de denuncias judiciales de ese tipo, aunque confirmaron que se investiga el contexto de la relación de pareja y otras circunstancias vinculadas a la convivencia.

Las pruebas que analiza la Justicia

Entre los elementos incorporados al expediente figura un video captado por una cámara de seguridad que muestra al joven corriendo envuelto en llamas hasta ser auxiliado por vecinos.

Mientras continúan las declaraciones testimoniales y se esperan los resultados definitivos de las pericias, la causa sigue abierta.

La Justicia busca establecer si Isaías Barrera murió como consecuencia de un accidente mientras manipulaba combustible o si detrás del caso existió una acción intencional que derivó en su muerte.

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