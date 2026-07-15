Murió quemado en plena calle de Córdoba: el principal sospechoso al que apunta la familia

Esa declaración coincide con los primeros resultados de las pericias realizadas por la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba y la Policía Judicial.

En la escena, los especialistas encontraron una botella con nafta, un cigarrillo debajo de la moto y una manguera que, aparentemente, estaba siendo reparada con fuego.

La principal hipótesis es que los vapores del combustible habrían entrado en contacto con el cigarrillo encendido, provocando la explosión y el incendio.

La denuncia de la familia

Los familiares de Isaías rechazan esa reconstrucción y sostienen que el joven fue víctima de un homicidio.

Durante una marcha para reclamar justicia, aseguraron que un vecino habría presenciado una situación diferente y afirmaron que la pareja de Barrera le habría arrojado combustible cuando él intentaba prender un cigarrillo.

Además, sostuvieron que Isaías había denunciado previamente situaciones de violencia y cuestionaron la falta de medidas de protección.

Desde la Fiscalía indicaron que no existen registros de denuncias judiciales de ese tipo, aunque confirmaron que se investiga el contexto de la relación de pareja y otras circunstancias vinculadas a la convivencia.

Las pruebas que analiza la Justicia

Entre los elementos incorporados al expediente figura un video captado por una cámara de seguridad que muestra al joven corriendo envuelto en llamas hasta ser auxiliado por vecinos.

Mientras continúan las declaraciones testimoniales y se esperan los resultados definitivos de las pericias, la causa sigue abierta.

La Justicia busca establecer si Isaías Barrera murió como consecuencia de un accidente mientras manipulaba combustible o si detrás del caso existió una acción intencional que derivó en su muerte.