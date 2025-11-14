Conmoción por la muerte del cantante Osvaldo Zaldivas por la picadura de una avispa

El velatorio se realizó este viernes, entre las 7 y las 10, en la sala Los Olivos, ubicada en Nogoyá, entre Urdinarrain y Vélez Sarsfield. Amigos, familiares y admiradores se acercaron para darle el último adiós. En redes sociales, un amigo publicó una fotografía junto al músico y escribió: “Amigo, se te va a extrañar, pa. Dios te tenga en la gloria, te mando un abrazo al cielo. El cielo estará de fiesta con tu música y Chuki acompañándote. Q.E.P.D. FUERZAS Y BENDICIONES A TU FAMILIA Y A CUMBIA ETERNA. Bien lo dice el nombre de la banda, tu cumbia será eterna, hermano”.

Otra muerte por un ataque de un enjambre de abejas

Un hecho similar había ocurrido en octubre en la localidad santafesina de Monte Vera, cuando un productor hortícola de 65 años murió tras el ataque de un enjambre de abejas mientras realizaba tareas de mantenimiento en el jardín de su casa, en la zona rural cercana al cruce de la ruta 5 con la ruta 2.

De acuerdo con testigos citados por Diario UNO, el ataque comenzó de manera abrupta al activarse un panal de gran tamaño oculto entre la vegetación. Cientos de abejas rodearon al hombre y también a su esposa, que intentó socorrerlo al escuchar sus gritos. Un vecino, Claudio, relató en LT10 que al salir a ayudar se encontró con la víctima cubierta por completo de abejas, inconsciente y con espuma en la boca. Los presentes intentaron retirar los insectos y lo trasladaron en auto al Hospital Protomédico de Recreo.

El viaje demoró unos 15 minutos, pero el hombre llegó sin signos vitales, lo que fue confirmado por los médicos alrededor de las 8.15. Según informó El Litoral, el fallecimiento estuvo relacionado con la gravedad de las picaduras y con sus antecedentes de problemas cardíacos y alergia, factores que agravaron la reacción provocada por el ataque masivo.