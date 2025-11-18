Mauro Icardi se despidió de sus hijas y las entregó a Wanda Nara: el particular pedido que ella le hizo

Este martes 18 de noviembre, tras la audiencia judicial, Mauro Icardi se despidió de sus hijas Francesca e Isabella y las devolvió a Wanda Nara tal como estaba previsto.
Tras la audiencia judicial de este martes 18 de noviembre, Mauro Icardi dejó a sus hijas en el Chateau Libertador, donde quedaron al cuidado de Wanda Nara, en el marco de las discusiones sobre la crianza de las menores.
Finalmente, el deportista logró extender la visita gracias a un pedido que le hizo al juez Adrián Hagopian, lo que le permitió compartir más tiempo con sus hijas. Su intención era que el Galatasaray le diera el visto bueno para permanecer en la Argentina incluso hasta el fin de semana, pero eso no ocurrió: desde el club turco dejaron en claro que lo necesitan de regreso cuanto antes para cumplir con sus compromisos deportivos.
Tras presentarse en la audiencia por la restitución de las niñas, el futbolista en persona llevó a sus hijas al Chateau Libertador acompañado de sus abogadas. “Esto acaba de pasar ahora, fue él en persona, acompañado por sus abogadas, las dejó en el Chateau Libertador”, anunció Guido Zaffora en DDM (América TV).
Según informó el periodista, la decisión se dio porque el futbolista debe regresar a Estambul: “Se vuelve a Turquía en las próximas horas en un vuelo de línea, no en privado porque el privado le dan para temas de salud”.
Además, otra gran incógnita que atraviesa a la familia es dónde pasarán las fiestas y según informó Mariana Fabbiani en su programa, la mediática habría hecho un pedido especial en la audiencia. Aparentemente Wanda habría pedido pasar la Navidad con sus hijas”, dijo la conductora y Záffora sumó: “Y Año Nuevo con Mauro, pero eso está peligrando”.
En medio del escándalo mediático, comenzaron a circular nuevas imágenes que revelan cómo es la dinámica cotidiana de la familia ensamblada que Mauro Icardi está construyendo junto a la China Suárez. Y aunque Wanda Nara no oculte su enojo por esta situación, lo cierto es que sus hijas terminan compartiendo tiempo con la actriz y con los hijos de ella: Rufina, Magnolia y Amancio.
Pese a que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) intentó por todas las vías legales impedir el vínculo entre la actual pareja del delantero del Galatasaray y las pequeñas Francesca e Isabella, los hechos mostraron exactamente lo contrario. Las interacciones se multiplican y ya son imposibles de esconder.
De hecho, días atrás se filtraron fotos de la ex Casi Ángeles caminando junto a Fran e Isi por un shopping, acompañadas por Icardi, en una postal distendida y sonriente que encendió aún más la polémica.
Ahora surgieron nuevas postales familiares de otra salida, registrada antes de que la feliz pareja emprendiera su regreso a Turquía. Esta vez, el grupo eligió cenar en Gardiner, dejando en evidencia que la convivencia entre todos es cada vez más natural.
Durante el fin de semana, optaron nuevamente por el clásico restaurante de la Costanera para compartir un almuerzo en familia junto a todos los chicos. Y, como era de esperar, la gran incógnita giró en torno a cómo se sintieron Francesca e Isabella en medio de tantos rumores sobre supuestos enojos vinculados al viaje que hizo su papá con Rufina, Magnolia y Amancio a Estambul, a la que fue su casa, su cuarto y sus juguetes.
Sin embargo, las imágenes que comenzaron a circular pintaron otro panorama. En las fotos se las ve distendidas, contentas y muy cómodas dentro del grupo, dando señales de que la convivencia entre todos empieza a tomar forma.
En Puro Show (El Trece), Caro Molinari detalló lo ocurrido: “Ayer fueron a almorzar a Gardiner, justamente al restaurante este donde dice Pochi que ellos se reencontraron”, comentó. Además, subrayó la actitud de una de las niñas: “muy pegada” y “muy cariñosa” con su padre, incluso cuando los chicos estaban ubicados en una mesa aparte de los adultos.