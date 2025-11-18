Cuándo llega la gran nube de polvo de la Patagonia: alerta por cuidados a bebés y adultos mayores

Ante el avance del fenómeno, especialistas en salud pidieron prestar atención a los grupos más vulnerables. La presencia de polvo en suspensión puede irritar las vías respiratorias y agravar cuadros previos, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con asma o afecciones pulmonares.

Desde los servicios de emergencia recomiendan mantener ambientes ventilados de manera controlada, evitar la exposición prolongada al aire libre durante el paso de la nube y usar protección respiratoria en caso de presentar síntomas o necesidad de salir.