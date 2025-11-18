Cuándo llega la gran nube de polvo de la Patagonia: alerta por cuidados a bebés y adultos mayores

Una densa nube de polvo generada por el violento temporal de viento que azotó gran parte de la Patagonia avanza en dirección a Buenos Aires y podría alcanzar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante las próximas horas.
La densa nube de polvo que avanzó desde la Patagonia ya se desplaza por la zona central del país y podría alcanzar el AMBA en las próximas horas.
Una densa nube de polvo generada por el violento temporal de viento que azotó gran parte de la Patagonia avanza en dirección a Buenos Aires y podría alcanzar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante las próximas horas.
Este lunes, Neuquén y Chubut quedaron bajo un fuerte temporal con ráfagas que superaron los 150 kilómetros por hora, lo que llevó a activar el estado de emergencia climática, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
La advertencia por vientos intensos continúa vigente en el centro y sur del país, así como en la Costa Atlántica. En territorio bonaerense se espera que el fenómeno llegue bajo la forma de una nube cargada de polvo y sedimentos arrastrados desde el sur.
El viento proveniente del sudoeste empujó las partículas patagónicas hacia la región central y provocó una marcada disminución de la visibilidad, que cayó por debajo de los 5000 metros en varias localidades costeras de la provincia.
Ante el avance del fenómeno, especialistas en salud pidieron prestar atención a los grupos más vulnerables. La presencia de polvo en suspensión puede irritar las vías respiratorias y agravar cuadros previos, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con asma o afecciones pulmonares.
Desde los servicios de emergencia recomiendan mantener ambientes ventilados de manera controlada, evitar la exposición prolongada al aire libre durante el paso de la nube y usar protección respiratoria en caso de presentar síntomas o necesidad de salir.