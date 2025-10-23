A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
De terror

El crítico estado de salud en que habría sido rescatada Lowrdez Fernández por el SAME

Lowrdez Fernández fue hallada en el departamento de Leandro García Gómez por la Policía, y el estado en el que habría sido encontrada preocupó a todos. El SAME llegó al lugar de los hechos para su traslado inmediato.

23 oct 2025, 22:54
El crítico estado de salud en que habría sido rescatada Lowrdez Fernández por el SAME
El crítico estado de salud en que habría sido rescatada Lowrdez Fernández por el SAME

El crítico estado de salud en que habría sido rescatada Lowrdez Fernández por el SAME

La Policía de la Ciudad, junto al SAME, rescató a Lowrdez Fernández en el domicilio de Palermo de Leandro García Gómez en un estado muy crítico. Según trascendió, la cantante presentaba signos de sobredosis y se encontraba incapacitada para reaccionar por sí misma.

El operativo se llevó a cabo luego de que los vecinos y el entorno de la artista alertaran sobre su paradero y las condiciones en las que se encontraba. Tras su hallazgo, los efectivos y el personal médico brindaron asistencia inmediata y trasladaron a Lowrdez a un centro de salud para su atención urgente.

Leé también

Así trasladaron a Lowrdez Fernández al hospital en ambulancia en medio de su crítico estado de salud

asi trasladaron a lowrdez fernandez al hospital en ambulancia en medio de su critico estado de salud

"Ella no quería decir dónde estaba, pero estaba enfocada muy de cerca. El juez firmó la orden de allanamiento. Estaba Lourdes en el departamento, sedada, estuvo todo el día ahí", contó Yanina Latorre en LAM (América TV), mientras leía su celular que explotaba, algo consternada por todo lo que estaba sucediendo.

Además, la panelista, con información de primera mano, reveló más detalles que perturbó a todos sus compañeros: "Está en un estado crítico, con sobredosis, y corre riesgo su vida. A él no lo encontraron al principio; algunos dicen que estaba en un pasillo y otros, en un placard. Está detenido, va preso. Ella está muy deteriorada".

Embed

Cómo fue el traslado del SAME de Lowrdes Fernández

Finalmente, y afortunadamente, Lowrdez Fernández fue rescatada por la Policía luego de que su expareja, Leandro García Gómez, la mantuviera privada de su libertad en su domicilio del barrio de Palermo, según trascendió, desde el 4 de octubre.

El procedimiento policial se llevó a cabo 12 horas después del primer intento de ingreso al inmueble. Durante el operativo, que contó con la presencia de la policía científica y también el SAME, el hombre fue detenido en un tenso contexto y creciente preocupación por el estado físico y emocional de la artista.

En el programa Pasó en América (América TV) se dio a conocer cómo fue el momento en el que trasladaron a Lowrdez en una ambulancia al hospital. "Va caminando con mucha dificultad, ya la subieron a la ambulancia. Efectivamente no está está bien", relató la cronista Dolores Villalba.

"Por eso la llevan en el SAME para poder asistirla y garantizar su bienestar físico que en este momento no es el mejor", remarcó la periodista.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lowrdez Fernández

Lo más visto