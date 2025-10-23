El crítico estado de salud en que habría sido rescatada Lowrdez Fernández por el SAME

Embed

Cómo fue el traslado del SAME de Lowrdes Fernández

Finalmente, y afortunadamente, Lowrdez Fernández fue rescatada por la Policía luego de que su expareja, Leandro García Gómez, la mantuviera privada de su libertad en su domicilio del barrio de Palermo, según trascendió, desde el 4 de octubre.

El procedimiento policial se llevó a cabo 12 horas después del primer intento de ingreso al inmueble. Durante el operativo, que contó con la presencia de la policía científica y también el SAME, el hombre fue detenido en un tenso contexto y creciente preocupación por el estado físico y emocional de la artista.

En el programa Pasó en América (América TV) se dio a conocer cómo fue el momento en el que trasladaron a Lowrdez en una ambulancia al hospital. "Va caminando con mucha dificultad, ya la subieron a la ambulancia. Efectivamente no está está bien", relató la cronista Dolores Villalba.

"Por eso la llevan en el SAME para poder asistirla y garantizar su bienestar físico que en este momento no es el mejor", remarcó la periodista.