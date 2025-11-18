Quién es la famosa conductora que reemplazará a Marcelo Tinelli en Carnaval Stream

Después de que Marcelo Tinelli anunciara que dejará la conducción en Carnaval Stream, rápidamente se conoció quién ocupará su lugar.
Marcelo compartió un extenso comunicado donde explicó los motivos personales y familiares que lo llevaron a tomar esta decisión, y confirmó que el ciclo volverá en 2026. "Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", escribió Tinelli en sus redes.
En ese mismo mensaje, el conductor detalló cómo fue el acuerdo con su equipo. "Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece", continuó.
Además, aprovechó el anuncio para agradecer a sus compañeros: "Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso". Y cerró con un mensaje esperanzador: "Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro".
Mientras tanto, la incógnita sobre quién tomaría la posta fue despejada por El Ejército de LAM. A través de X, confirmaron: "Juana Viale reemplazará con su programa a Marcelo Tinelli en Carnaval". De esta manera, la actriz y conductora será la encargada de ocupar el horario del programa de Tinelli, Estamos de paso, con su ciclo.
José María Listorti sorprendió a los seguidores del streaming de Marcelo Tinelli al aparecer en su lugar de manera inesperada. El conductor relató en Sálvese quien pueda (América TV) cómo se dio esta situación y además compartió detalles sobre el estado anímico de Tinelli.
"Estaba haciendo el programa de radio en La Pop y me avisó Fede Hoppe si podía hacerle la gamba. Obviamente podía, y acá estoy. Me sorprendió mucho”, contó Listorti, dejando en claro que el pedido lo tomó completamente desprevenido.
Luego añadió: “Me llamó Hoppe como a las cinco y pico de la tarde para pedirme que lo reemplazara”, agregó, señalando que todo se resolvió en cuestión de horas.
Durante la charla televisiva, José María reveló que había tenido contacto con Tinelli poco antes de salir al aire: “Recién hablé con Marcelo, cruzamos unos mensajes. Lo entiendo porque es muy difícil hacer un programa de este estilo, donde tenés que estar divertido, porque la verdad es que está preocupado por el tema personal, no por la guita, sino por su familia”.
Con franqueza, Listorti describió el presente de su colega: “Él está caído. No viene porque está caído. Es muy difícil hacer un programa cuando no estás bien”.