Quién es la famosa conductora que reemplazará a Marcelo Tinelli en Carnaval Stream

Mientras tanto, la incógnita sobre quién tomaría la posta fue despejada por El Ejército de LAM. A través de X, confirmaron: "Juana Viale reemplazará con su programa a Marcelo Tinelli en Carnaval". De esta manera, la actriz y conductora será la encargada de ocupar el horario del programa de Tinelli, Estamos de paso, con su ciclo.

Qué contó José María Listorti sobre el estado anímico de Marcelo Tinelli

José María Listorti sorprendió a los seguidores del streaming de Marcelo Tinelli al aparecer en su lugar de manera inesperada. El conductor relató en Sálvese quien pueda (América TV) cómo se dio esta situación y además compartió detalles sobre el estado anímico de Tinelli.

"Estaba haciendo el programa de radio en La Pop y me avisó Fede Hoppe si podía hacerle la gamba. Obviamente podía, y acá estoy. Me sorprendió mucho”, contó Listorti, dejando en claro que el pedido lo tomó completamente desprevenido.

Luego añadió: “Me llamó Hoppe como a las cinco y pico de la tarde para pedirme que lo reemplazara”, agregó, señalando que todo se resolvió en cuestión de horas.

Durante la charla televisiva, José María reveló que había tenido contacto con Tinelli poco antes de salir al aire: “Recién hablé con Marcelo, cruzamos unos mensajes. Lo entiendo porque es muy difícil hacer un programa de este estilo, donde tenés que estar divertido, porque la verdad es que está preocupado por el tema personal, no por la guita, sino por su familia”.

Con franqueza, Listorti describió el presente de su colega: “Él está caído. No viene porque está caído. Es muy difícil hacer un programa cuando no estás bien”.