Conmoción en Santiago del Estero: una joven se suicidó luego de que su ex novio difundiera fotos y videos íntimos
La víctima había denunciado a su ex pareja semanas antes por el material íntimo publicado, en un caso que ahora es investigado por la Justicia. La familia cuestionó la falta de respuestas efectivas,
Shadya Altamirano era abogada.
La muerte de Shadya Altamirano, una joven abogada y bailarina de 29 años, generó un fuerte impacto en la localidad santiagueña de Pinto y volvió generar dudas sobre la respuesta del Estado frente a la violencia de género y la exposición digital. La víctima había denunciado a su ex pareja semanas antespor la difusión no consentida de material íntimo, en un caso que ahora es investigado por la Justicia.
Según el relato de su familia, la situación de hostigamiento y humillación tras la viralización de fotos y videos habría desencadenado una profunda crisis emocional derivando en la trágica decisión.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, Altamirano realizó la denuncia el 1 de marzo en la Comisaría Comunitaria N°15 de Pinto por amenazas y difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Tras esa presentación, la fiscalía aseguró que se activaron mecanismos de protección, entre ellos la posibilidad de un botón antipánico, que la joven rechazó, y la imposición de restricciones judiciales para el acusado, un hombre de 43 años.
Desde el organismo indicaron que no se registraron nuevas denuncias por incumplimiento de esas medidas. Sin embargo, la familia cuestionó la falta de respuestas efectivas y contención en el proceso.
En su denuncia, Altamirano había detallado que mantuvo durante nueve años una relación atravesada por violencia psicológica, física y sexual. El vínculo finalizó el 26 de febrero y, pocos días después, comenzaron a circular los videos íntimos a través de WhatsApp, lo que agravó su estado emocional.
Su madre, María Verónica Rodríguez, sostuvo que la joven no recibió acompañamiento adecuado tras la denuncia y apuntó contra la falta de contención: “No tuvo ayuda más que hacer la denuncia”, aseguró. También indicó que días antes de la muerte dejó constancia en una comisaría del estado de salud mental de su hija, quien había atravesado tratamientos psiquiátricos y episodios de autolesión.
La investigación tras la muerte de Shadya Altamirano
Luego del fallecimiento, la Fiscalía de Añatuya ordenó una serie de medidas para esclarecer el caso, entre ellas la autopsia, el secuestro del celular de la víctima y el análisis de elementos encontrados en el lugar.
“El objetivo es reconstruir los hechos y determinar responsabilidades”, indicaron fuentes judiciales, en medio de una creciente presión social para que se investigue el contexto completo de violencia denunciado por la joven.
Sospechas de vínculos de poder y denuncia de la familia
Uno de los puntos más sensibles del caso está vinculado a los presuntos contactos del acusado. La madre de la víctima afirmó que el hombre tendría lazos familiares con una funcionaria judicial de la región, lo que, según su testimonio, habría generado temor y desconfianza en la víctima.
“Decía que nadie le iba a hacer nada”, aseguró la mujer, quien insiste en que la denuncia no avanzó como correspondía. Este elemento suma tensión a la investigación y alimenta el reclamo de justicia por parte de la familia y la comunidad.
Mientras avanza la investigación, el foco está puesto en determinar si las herramientas de protección disponibles fueron suficientes y si hubo fallas en la respuesta institucional ante una denuncia que terminó en tragedia.