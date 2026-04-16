Conmoción en Santiago del Estero: una joven se suicidó luego de que su ex novio difundiera fotos y videos íntimos

Q2WYOFFRZRBFDLLCZIGQSDIH2Y Altamirano había denunciado previamente a su ex pareja.

En su denuncia, Altamirano había detallado que mantuvo durante nueve años una relación atravesada por violencia psicológica, física y sexual. El vínculo finalizó el 26 de febrero y, pocos días después, comenzaron a circular los videos íntimos a través de WhatsApp, lo que agravó su estado emocional.

Su madre, María Verónica Rodríguez, sostuvo que la joven no recibió acompañamiento adecuado tras la denuncia y apuntó contra la falta de contención: “No tuvo ayuda más que hacer la denuncia”, aseguró. También indicó que días antes de la muerte dejó constancia en una comisaría del estado de salud mental de su hija, quien había atravesado tratamientos psiquiátricos y episodios de autolesión.

La investigación tras la muerte de Shadya Altamirano

Luego del fallecimiento, la Fiscalía de Añatuya ordenó una serie de medidas para esclarecer el caso, entre ellas la autopsia, el secuestro del celular de la víctima y el análisis de elementos encontrados en el lugar.

“El objetivo es reconstruir los hechos y determinar responsabilidades”, indicaron fuentes judiciales, en medio de una creciente presión social para que se investigue el contexto completo de violencia denunciado por la joven.

shayda-altamirano-denuncio-a-su-ex-por-difundir-un-video-intimo-y-por-violencia-de-genero-foto-facebook-shayda-altamirano-BJE3FVIR6BGUJIGTGK5WKKDEOE Shayda Altamirano denunció a su ex por difundir un video íntimo y por violencia de género. (Foto: Facebook)

Sospechas de vínculos de poder y denuncia de la familia

Uno de los puntos más sensibles del caso está vinculado a los presuntos contactos del acusado. La madre de la víctima afirmó que el hombre tendría lazos familiares con una funcionaria judicial de la región, lo que, según su testimonio, habría generado temor y desconfianza en la víctima.

“Decía que nadie le iba a hacer nada”, aseguró la mujer, quien insiste en que la denuncia no avanzó como correspondía. Este elemento suma tensión a la investigación y alimenta el reclamo de justicia por parte de la familia y la comunidad.

Mientras avanza la investigación, el foco está puesto en determinar si las herramientas de protección disponibles fueron suficientes y si hubo fallas en la respuesta institucional ante una denuncia que terminó en tragedia.