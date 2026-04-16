Las primeras imágenes de la policía en Telefe tras las denuncias contra La Maciel, participante de Gran Hermano

La jornada de este jueves en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo marcada por un hecho inesperado: Jessica “La Maciel” fue notificada por la policía dentro de la casa más famosa del país.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La Maciel fue notificada por la policía dentro de la casa de Gran Hermano. Hay 17 denunciantes y ya existe una demanda por trata de personas y proxenetismo.
La jornada de este jueves en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo marcada por un hecho inesperado: Jessica “La Maciel” fue notificada por la policía dentro de la casa más famosa del país.
En A la tarde (América TV) mostraron las imágenes y Débora D’Amato relató cómo fue la situación: "Se ingressó al confesionario. Hubo un momento, aquellos que ven Gran Hermano, seguramente no la habrán visto en las cámaras porque estaban en el confesionario y allí fue donde la notificaron. Tienen la garantía de que no va a huir porque está encerrada en la casa de Gran Hermano".
La periodista también aportó un dato clave sobre el caso: "Un detalle que tiene que ver con la denuncia: no es una sola denuncia. ¿Por qué la notifican? Porque hay 17 personas, y se espera que sean más aún, que la denunciaron hace aproximadamente entre 10 y 15 días".
Por su parte, Luis Bremer sumó información sobre el proceso judicial: "Ya hay una demanda. No es solamente una denuncia, que no sería una sola, serían varias denunciantes, sino una demanda, es el inicio de un proceso que tiene que ver con trata de personas con fin de prostitución".
El periodista amplió aún más el panorama con detalles que figuran en la presentación judicial: "Se suman otros detalles, como por ejemplo, intervenciones quirúrgicas fuera de un ámbito médico y ejercidas por una persona que les traía, según dice la demanda, Jessica Maciel y, por otro lado, ciertos procedimientos por fuera de la ley que, cuando no aceptaban chicas menores, esto es lo que cita la demanda, no aceptaban el pago de un canon, o sea, proxenetismo, caía, según dice la demanda, este personaje que hoy está en Gran Hermano con una patota para ajusticiar a aquellas menores que no querían pagar".
Contra todo lo que se especulaba y pese a las filtraciones que apuntaban a un apellido reconocido, la que finalmente atravesó la puerta de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para ocupar el lugar de Carmiña Masi fue Jessica “La Maciel”. Se trata de una mujer trans, creadora de contenido, que alcanzó gran notoriedad en TikTok y ahora busca hacerse visible dentro del reality.
“No vine a jugar, no me importa si me voy la semana que viene. Yo vine a conocerlos y llevarme bien con todos, ya gané”, aseguró apenas ingresó, dejando sorprendidos a varios de los participantes que esperaban a alguien con un perfil más competitivo.
Su postura inicial abre interrogantes sobre cómo se moverá en la dinámica del programa. Algunos podrían verla como una compañera confiable, mientras que su aparente falta de interés en la estrategia podría transformarla en un blanco sencillo en futuras nominaciones si el grupo considera que no aporta al juego.
En las redes sociales, su llegada no pasó desapercibida. El nombre de La Maciel se convirtió rápidamente en tendencia, especialmente entre los seguidores de Furia y Pabloschi, quienes daban por seguro que la elegida sería Coy Scaglione.
La sorpresa fue absoluta y ahora la incógnita es cómo logrará adaptarse esta figura digital al encierro y a la convivencia intensa dentro de la casa más famosa del país.