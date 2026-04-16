Las primeras imágenes de la policía en Telefe tras las denuncias contra La Maciel, participante de Gran Hermano

El periodista amplió aún más el panorama con detalles que figuran en la presentación judicial: "Se suman otros detalles, como por ejemplo, intervenciones quirúrgicas fuera de un ámbito médico y ejercidas por una persona que les traía, según dice la demanda, Jessica Maciel y, por otro lado, ciertos procedimientos por fuera de la ley que, cuando no aceptaban chicas menores, esto es lo que cita la demanda, no aceptaban el pago de un canon, o sea, proxenetismo, caía, según dice la demanda, este personaje que hoy está en Gran Hermano con una patota para ajusticiar a aquellas menores que no querían pagar".

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Quién es La Maciel, participante de Gran Hermano

Contra todo lo que se especulaba y pese a las filtraciones que apuntaban a un apellido reconocido, la que finalmente atravesó la puerta de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para ocupar el lugar de Carmiña Masi fue Jessica “La Maciel”. Se trata de una mujer trans, creadora de contenido, que alcanzó gran notoriedad en TikTok y ahora busca hacerse visible dentro del reality.

“No vine a jugar, no me importa si me voy la semana que viene. Yo vine a conocerlos y llevarme bien con todos, ya gané”, aseguró apenas ingresó, dejando sorprendidos a varios de los participantes que esperaban a alguien con un perfil más competitivo.

Su postura inicial abre interrogantes sobre cómo se moverá en la dinámica del programa. Algunos podrían verla como una compañera confiable, mientras que su aparente falta de interés en la estrategia podría transformarla en un blanco sencillo en futuras nominaciones si el grupo considera que no aporta al juego.

En las redes sociales, su llegada no pasó desapercibida. El nombre de La Maciel se convirtió rápidamente en tendencia, especialmente entre los seguidores de Furia y Pabloschi, quienes daban por seguro que la elegida sería Coy Scaglione.

La sorpresa fue absoluta y ahora la incógnita es cómo logrará adaptarse esta figura digital al encierro y a la convivencia intensa dentro de la casa más famosa del país.