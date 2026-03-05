Las íntimas y sensuales fotos de Zaira Nara mostrando la ducha de sus sueños

Así, mientras que en algunas fotografías la menor de menor de las Nara aparece de espaldas en plena ducha, con el pelo mojado y una mínima, y por supuesto sensual, bikini negra: en otras imágenes dejó ver que también sumó un bañera de diseño para tener como opción cuando desee tomar un relajante baño de inmersión.

Como era de suponer, bastaron apenas unas pocas horas para que el posteo de Zaira se llenase de mensajes repletos de fueguitos, corazones y expresiones como "Simplemente hermosa", "Hottt" o "Un poema"; así como también cosechó la nada despreciable suma de más de 60 mil likes a menos de un día de la publicación.

Cuál fue la reacción de Zaira Nara ante el supuesto romance entre su ex Facundo Pieres y Chechu Bonelli

La historia de amor entre Zaira Nara y Facundo Pieres llegó a su fin a comienzos de 2025, tras más de dos años de relación. Sin embargo, en las últimas semanas el nombre del polista volvió a quedar en el centro de la escena mediática a raíz de los intensos rumores que lo vinculan sentimentalmente con la conductora Chechu Bonelli, quien recientemente se separó del exfutbolista Darío Cvitanich.

En medio de las versiones que circulan, Zaira fue consultada al respecto durante una entrevista con el programa Desayuno Americano (América TV). Allí, la modelo y conductora no esquivó la pregunta y habló con naturalidad sobre la posibilidad de que su ex esté iniciando un nuevo vínculo.

“Sí, sabía. La verdad que tengo mucho cariño por Facu y su familia. Es una persona que va a ser siempre muy importante en mi vida y a Chechu también la aprecio mucho. Estoy al tanto de todo”, expresó con total calma la hermana de Wanda Nara, dejando en claro que conoce los trascendidos que rodean al polista.

Ante esa respuesta, uno de los cronistas quiso profundizar y fue directo al punto. “¿Él te contó o ella?”, preguntó, intentando saber si alguno de los protagonistas se había comunicado con Zaira para hablar del tema.

Frente a esa consulta más puntual, la modelo optó por la prudencia y decidió no dar demasiados detalles sobre las conversaciones que podría haber mantenido con alguno de ellos. “Prefiero esas cosas guardarlas en la intimidad porque muchas veces los terceros terminan diciendo cosas que ni los protagonistas dijeron”, señaló la madre de Viggo y Malaika, marcando así un límite respecto a la información personal.

Aunque evitó profundizar en cómo se enteró de la situación, Zaira Nara terminó dejando entrever que no le incomodan las versiones que relacionan a Facundo Pieres con Chechu Bonelli. Incluso se mostró genuinamente feliz por el presente de su expareja. “Me encanta que él pueda ser feliz. Es algo que siempre le dije: se merece alguien que lo pueda acompañar y sea feliz, estoy muy contenta por él”, aseguró, con un tono sereno.

Antes de cerrar la entrevista, la modelo volvió a remarcar el afecto que siente por ambos. “A Chechu le tengo un montón de cariño, me parece una persona divina y con Facu siempre estoy contenta de sus buenas noticias”, concluyó.

De esta manera, Zaira Nara dejó en claro que atraviesa este momento con tranquilidad y buena predisposición, incluso frente a los rumores que ubican a su ex en una nueva historia de amor con la periodista.