Robo de fentanilo en el Hospital de Vicente López: así actuaba la médica acusada de sustraer las ampollas
La grabación, incorporada a la causa, reconstruye el recorrido que realizó la imputada dentro del centro de salud y refuerza la acusación por defraudación agravada.
Florencia A. se presentó en el centro de salud junto a su madre.
El caso de la médica anestesióloga acusada de robar fentanilo del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López sumó una prueba contundente: un video de las cámaras de seguridad que muestra paso a paso cómo accedió a las ampollas junto a su madre. Las imágenes se conocieron luego de que la profesional confesara su adicción ante la Justicia.
La grabación, incorporada a la causa, reconstruye el recorrido que realizó la imputada dentro del centro de salud y refuerza la acusación por defraudación agravada, tenencia de estupefacientes y falsificación de instrumento público.
Las imágenes corresponden al día en que Florencia Amaya, de 34 años, se presentó en el hospital acompañada por su madre. Tras ingresar al hall principal, ambas se sentaron en una fila de bancos, donde la médica completó un recetario sin ocultarse.
De acuerdo con la imputación, la profesional habría confeccionado una orden médica falsa, asentando una cirugía inexistente a nombre de su madre para poder retirar el fármaco.
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Con la documentación ya sellada, se dirigió a la farmacia del hospital. Allí, tras presentar la orden, un empleado le permitió el ingreso al sector de almacenamiento de medicamentos. Minutos después, salió con una bolsa blanca que, según los investigadores, contenía las ampollas de fentanilo.
Cómo se detectó el faltante de fentanilo
La maniobra salió a la luz tras una denuncia realizada por el director del hospital de Vicente López, quien detectó inconsistencias en el stock del potente opioide. A partir de ese momento, se inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la reconstrucción de movimientos dentro del establecimiento.
Además del video principal, los investigadores cuentan con otra grabación en la que la médica aparece con signos de intoxicación severa, siendo asistida por personal de salud.
La confesión: adicción y reincidencia
Ante la fiscal Marcela Semería, la anestesióloga reconoció haber sustraído fentanilo del hospital y admitió su adicción tanto a ese opioide como a otros fármacos, como el clonazepam.
En su declaración, sostuvo que el consumo problemático comenzó años atrás, incluso desde su juventud, al tener acceso a medicamentos en su entorno familiar. También indicó que había sido apartada de su trabajo y que atravesó un tratamiento, aunque luego recayó.
Qué encontraron en su casa
Durante un allanamiento en su domicilio, personal de la Policía Federal halló ampollas rotas de fentanilo y otras sustancias, entre ellas midazolam, además de psicofármacos como fluoxetina, biperideno y haloperidol.
Los investigadores también confirmaron que la médica no formaba parte de la planta permanente de ningún centro de salud al momento de los hechos y que se había desafiliado meses atrás de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.