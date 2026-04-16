Robo de fentanilo en el Hospital de Vicente López: así actuaba la médica acusada de sustraer las ampollas

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Con la documentación ya sellada, se dirigió a la farmacia del hospital. Allí, tras presentar la orden, un empleado le permitió el ingreso al sector de almacenamiento de medicamentos. Minutos después, salió con una bolsa blanca que, según los investigadores, contenía las ampollas de fentanilo.

Cómo se detectó el faltante de fentanilo

La maniobra salió a la luz tras una denuncia realizada por el director del hospital de Vicente López, quien detectó inconsistencias en el stock del potente opioide. A partir de ese momento, se inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la reconstrucción de movimientos dentro del establecimiento.

Además del video principal, los investigadores cuentan con otra grabación en la que la médica aparece con signos de intoxicación severa, siendo asistida por personal de salud.

K5Z6TM547VCVZGXE62ZYTXVIPE La médica presentó la falsa orden en la farmacia del hospital y luego accedió a las ampollas de fentanilo.

La confesión: adicción y reincidencia

Ante la fiscal Marcela Semería, la anestesióloga reconoció haber sustraído fentanilo del hospital y admitió su adicción tanto a ese opioide como a otros fármacos, como el clonazepam.

En su declaración, sostuvo que el consumo problemático comenzó años atrás, incluso desde su juventud, al tener acceso a medicamentos en su entorno familiar. También indicó que había sido apartada de su trabajo y que atravesó un tratamiento, aunque luego recayó.

Qué encontraron en su casa

Durante un allanamiento en su domicilio, personal de la Policía Federal halló ampollas rotas de fentanilo y otras sustancias, entre ellas midazolam, además de psicofármacos como fluoxetina, biperideno y haloperidol.

Los investigadores también confirmaron que la médica no formaba parte de la planta permanente de ningún centro de salud al momento de los hechos y que se había desafiliado meses atrás de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.