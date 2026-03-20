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Santiago del Estero: desplazaron a un jefe policial por publicar fotos íntimas en WhatsApp

El caso está siendo investigado por Asuntos Internos y analizarán si el hecho fue intencional. El efectivo podría ser sancionado disciplinariamente.

Desplazaron a un jefe policial por publicar fotos íntimas en WhatsApp. 

Desplazaron a un jefe policial por publicar fotos íntimas en WhatsApp. 

El jefe de la policía de la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, fue apartado de su cargo luego de que se difundieran fotos íntimas en su estado de WhatsApp. Las imágenes fueron vistas por numerosos contactos, incluidos otros miembros de la fuerza con los que mantenía comunicación habitual.

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El episodio generó fuerte malestar interno y derivó en una intervención inmediata de la Jefatura de Policía provincial, que decidió separarlo preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.

Según medios locales, las imágenes fueron publicadas en el estado de WhatsApp del comisario y rápidamente se viralizaron entre contactos vinculados al ámbito policial. La situación encendió alertas dentro de la institución y motivó la actuación de las autoridades.

El efectivo quedó a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía de Santiago del Estero, que ahora deberá evaluar su conducta. Uno de los puntos clave será determinar si la publicación fue intencional o producto de un error.

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La difusión de contenido sexual explícito a través WhatsApp provocó que las imágenes llegaran, sin distinción, a integrantes del Departamento de Seguridad Ciudadana número 7

Qué sanciones podría enfrentar el comisario

El caso se analiza bajo la Ley 4794, que regula el régimen disciplinario del personal policial en la provincia. La normativa contempla sanciones que van desde apercibimientos hasta la exoneración.

Fuentes policiales indicaron que la conducta podría encuadrarse como una falta grave, especialmente si se considera que afecta el prestigio institucional o la dignidad del funcionario, tal como establece el artículo 191 de la ley.

Qué pasará ahora

Mientras avanza el proceso administrativo, el comisario permanecerá fuera de sus funciones operativas. La resolución final dependerá de la evaluación interna que realice el área de Recursos Humanos.

El caso generó repercusión dentro de la fuerza y vuelve a poner en discusión los límites del uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos.

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