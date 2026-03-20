Santiago del Estero: desplazaron a un jefe policial por publicar fotos íntimas en WhatsApp

P6SKT3PCXBBGJEKAZPNVB7C4AM La difusión de contenido sexual explícito a través WhatsApp provocó que las imágenes llegaran, sin distinción, a integrantes del Departamento de Seguridad Ciudadana número 7

Qué sanciones podría enfrentar el comisario

El caso se analiza bajo la Ley 4794, que regula el régimen disciplinario del personal policial en la provincia. La normativa contempla sanciones que van desde apercibimientos hasta la exoneración.

Fuentes policiales indicaron que la conducta podría encuadrarse como una falta grave, especialmente si se considera que afecta el prestigio institucional o la dignidad del funcionario, tal como establece el artículo 191 de la ley.

Qué pasará ahora

Mientras avanza el proceso administrativo, el comisario permanecerá fuera de sus funciones operativas. La resolución final dependerá de la evaluación interna que realice el área de Recursos Humanos.

El caso generó repercusión dentro de la fuerza y vuelve a poner en discusión los límites del uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos.