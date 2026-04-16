El riesgo país reaccionó a la baja frente al anuncio de Caputo con el Banco Mundial

La reacción de los mercados

En los mercados, la reacción fue moderada. Los bonos en dólares mostraban una baja promedio de 0,4%, mientras que el riesgo país descendía a 519 puntos básicos, luego de tocar un mínimo intradiario de 515 unidades.

Con el indicador todavía por encima de los 500 puntos, los títulos soberanos, tanto Bonares bajo ley local como Globales bajo legislación extranjera, continúan ofreciendo tasas internas de retorno superiores al 9% anual en dólares.

En paralelo, las compras de divisas del Banco Central, que ya acumulan cerca de USD 6.000 millones en lo que va de 2026, refuerzan la expectativa de que el Gobierno podrá afrontar los vencimientos sin sobresaltos.

Argentina enfrenta en julio un compromiso de capital cercano a los USD 4.300 millones y el equipo económico apunta a evitar el uso de reservas. La estrategia oficial busca reducir el costo del financiamiento externo con el respaldo de organismos internacionales y acceder a tasas en torno al 5%, muy por debajo de las exigidas actualmente por el mercado.

El Banco Mundial ratificó las gestiones en un comunicado: “El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

Los ADR argentinos en Wall Street

Los ADR argentinos en Wall Street operan en terreno mayormente positivo y muestran un rebote generalizado, aunque con movimientos dispares entre sectores.

El impulso vuelve a estar encabezado por las energéticas. Pampa Energía lidera las subas con avances superiores al 2%, seguida por Transportadora de Gas del Sur, mientras que Edenor y Central Puerto registran incrementos más moderados. YPF también se suma a la tendencia alcista, con ganancias cercanas al 1%.

El sector financiero acompaña la recuperación, aunque de forma más heterogénea. Grupo Supervielle trepa alrededor del 2%, mientras que Galicia y BBVA avanzan con menor intensidad. En contraste, Banco Macro se mantiene rezagado y muestra una leve caída.

En otros segmentos, empresas vinculadas al real estate y al consumo como IRSA y Cresud operan con subas moderadas. Loma Negra también se ubica en terreno positivo, mientras que Telecom exhibe una baja leve, en línea con una dinámica de mayor selectividad en los flujos.

A nivel local, el S&P Merval medido en dólares sube 0,7% y se ubica en 2024,28 puntos. En la plaza porteña predomina el tono positivo entre las acciones del Panel Líder, con avances en Transener y retrocesos en BYMA.