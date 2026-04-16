Dalia Gutmann habló de su separación de Sebastián Wainraich tras 25 años juntos: "Como toda pareja..."

La historia siguió con la explicación del conductor del ciclo matutino, quien contó que la información le había llegado mientras trabajaba en el programa de Susana Roccasalvo. El periodista también recordó que, luego de haberlo dicho al aire, vivió un breve momento de incomodidad al cruzarse con el humorista.

“Lo esquivé, por supuesto, porque estábamos en el vivo del Movistar Arena. Yo me fui. No, no me dijo nada ni me hizo sentir incómodo. Pero yo sentí una incomodidad, porque a mí me da vergüenza contar algo que no, que no es”, reconoció.

“Como toda pareja de muchos años, en un momento decís: ‘Che, ¿está bien este camino? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Estaré más plena de otra manera?’ Qué sé yo”, se sinceró.

Más allá de la anécdota puntual, la humorista dejó una reflexión más amplia sobre los vínculos de larga data. Después de tantos años en pareja, reconoció que es natural atravesar momentos de duda y replanteo.

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Cómo es la relación de Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich

Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich forman una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico argentino, con una historia en común que comenzó a principios de los 2000 y que ya supera los 25 años de relación. A lo largo de este tiempo, lograron sostener su vínculo en paralelo a sus carreras profesionales, compartiendo familia, proyectos y una mirada similar sobre la vida y el humor.

Lejos de la imagen idealizada de estabilidad absoluta, la pareja también atravesó momentos de crisis y replanteos propios del paso del tiempo. Con más de dos décadas juntos, ambos reconocieron en distintas oportunidades que las dudas y los cambios de etapa son parte natural de cualquier relación extensa, incluso en vínculos muy sólidos.

Sin embargo, siempre encontraron la forma de recomponerse y seguir adelante, priorizando el diálogo y la construcción cotidiana. Esa dinámica, marcada por la honestidad y el humor compartido, fue clave para sostener un vínculo que se mantiene vigente desde hace más de 25 años pese a los altibajos.