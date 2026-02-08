En vivo Radio La Red
Policiales
Pilar
Crimen
Doble crimen

Conmoción: una deuda de $230 mil terminó con dos hermanos asesinados

Dos hermanos fueron asesinados frente a su familia tras una discusión que escaló de manera violenta; los presuntos autores están identificados y tienen pedido de captura.

Un reclamo económico por una cifra irrisoria terminó en un doble crimen que conmociona al partido bonaerense de Pilar. El pasado 22 de enero, la violencia se apoderó de una vivienda del barrio Agustoni cuando dos hombres llegaron a bordo de una camioneta para exigir el pago de una deuda de 230.000 pesos vinculada a la compra de electrodomésticos.

Lo que comenzó como una discusión subida de tono derivó en una ejecución a sangre fría frente a familiares y niños que se encontraban en el lugar. Según el relato de los testigos, los agresores no buscaron amedrentar a las víctimas, sino que actuaron con una clara determinación homicida.

policia patrullero.jpg

Jonathan Posdeley (34) y su hermana Priscila Varky (22) fueron alcanzados por los disparos a escasos metros de sus seres queridos. La escena, marcada por la desesperación y el horror, dejó a toda la familia en estado de shock.

“No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, relató Gabriel, tío de los jóvenes, quien describió a Jonathan como una persona pacífica y a Priscila como una madre trabajadora dedicada enteramente a sus hijos.

La investigación quedó en manos del fiscal Raúl Casal, quien lidera la instrucción de la causa y ya logró avances significativos para dar con los responsables. Según confirmaron fuentes judiciales, los autores materiales del ataque están plenamente identificados y cuentan con pedido de captura activo.

En el marco del expediente, un tercer sospechoso fue aprehendido acusado de encubrimiento. De acuerdo con la acusación, habría ocultado la camioneta utilizada para el traslado y la fuga de los asesinos tras el ataque.

Además, se realizaron múltiples allanamientos en busca de los prófugos, se secuestraron dispositivos móviles que serán peritados y se activaron alertas en pasos fronterizos para evitar que los imputados abandonen el país.

