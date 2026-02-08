conmoción: una deuda de $230 mil terminó con dos hermanos asesinados

La investigación quedó en manos del fiscal Raúl Casal, quien lidera la instrucción de la causa y ya logró avances significativos para dar con los responsables. Según confirmaron fuentes judiciales, los autores materiales del ataque están plenamente identificados y cuentan con pedido de captura activo.

En el marco del expediente, un tercer sospechoso fue aprehendido acusado de encubrimiento. De acuerdo con la acusación, habría ocultado la camioneta utilizada para el traslado y la fuga de los asesinos tras el ataque.

Además, se realizaron múltiples allanamientos en busca de los prófugos, se secuestraron dispositivos móviles que serán peritados y se activaron alertas en pasos fronterizos para evitar que los imputados abandonen el país.