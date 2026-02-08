Sturzenegger se reunió con la titular del FMI para evaluar el programa de desregulación oficial

fmi sturzenegger

Cambios en la agenda internacional de Milei

Horas antes del encuentro, el Gobierno informó modificaciones en la agenda internacional del presidente Javier Milei. El mandatario fue convocado a participar de la reunión inaugural del “Board of Peace”, prevista para el 19 de febrero en Washington DC, por lo que decidió asistir de forma virtual a la cumbre de Mar-a-Lago.

De acuerdo con la información oficial, en las actividades presenciales previstas en Estados Unidos participará Sturzenegger en representación del Ejecutivo.

El encuentro con Georgieva se dio en simultáneo con el inicio formal de la segunda revisión del acuerdo con el FMI. Un equipo técnico del organismo, encabezado por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, llegó a Buenos Aires para evaluar el desempeño del programa económico hasta fines de 2025.

El Fondo analiza dos metas centrales: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. En el frente fiscal, el Gobierno superó el objetivo comprometido. El superávit primario alcanzó el 1,4% del PBI, por encima de la meta de 1,3%, aunque por debajo de la expectativa oficial de llegar al 1,6%.

La situación es distinta en el plano externo. La acumulación de reservas quedó por debajo de lo acordado y obligará al Ejecutivo a solicitar un waiver por el desvío. Según estimaciones privadas, el incumplimiento rondó los US$11.000 millones. No obstante, el Banco Central retomó las compras desde el inicio de 2026 y ya sumó cerca de US$1300 millones.

Si la Argentina supera la auditoría en curso, algo que en el Gobierno dan por descontado, el FMI habilitará un nuevo desembolso de US$1000 millones. La revisión coincide, además, con la discusión por la actualización del Índice de Precios al Consumidor, uno de los compromisos asumidos por el país ante el organismo internacional.