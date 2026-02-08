Sturzenegger se reunió con la titular del FMI para evaluar el programa de desregulación oficial
El ministro participó de un encuentro en AlUla para trabajar la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico, mientras una misión del organismo ya está en la Argentina evaluando metas fiscales y de reservas.
El encuentro se produjo en paralelo a la llegada de una misión del organismo a la Argentina para avanzar en la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones.
Tras la reunión, Sturzenegger destacó el rumbo del programa económico argentino y aseguró que “los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países”. El funcionario compartió el mensaje a través de su cuenta de X, donde también explicó que el diálogo estuvo centrado en los lineamientos de trabajo del comité para el próximo año.
Por su parte, Georgieva calificó el intercambio como “excelente” y señaló que conversaron sobre la agenda 2026 del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento, además de la aplicación práctica de los debates del organismo entre los países miembros, según publicó también en la misma red social.
De acuerdo con la información oficial, en las actividades presenciales previstas en Estados Unidos participará Sturzenegger en representación del Ejecutivo.
El encuentro con Georgieva se dio en simultáneo con el inicio formal de la segunda revisión del acuerdo con el FMI. Un equipo técnico del organismo, encabezado por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, llegó a Buenos Aires para evaluar el desempeño del programa económico hasta fines de 2025.
El Fondo analiza dos metas centrales: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. En el frente fiscal, el Gobierno superó el objetivo comprometido. El superávit primario alcanzó el 1,4% del PBI, por encima de la meta de 1,3%, aunque por debajo de la expectativa oficial de llegar al 1,6%.
La situación es distinta en el plano externo. La acumulación de reservas quedó por debajo de lo acordado y obligará al Ejecutivo a solicitar un waiver por el desvío. Según estimaciones privadas, el incumplimiento rondó los US$11.000 millones. No obstante, el Banco Central retomó las compras desde el inicio de 2026 y ya sumó cerca de US$1300 millones.
Si la Argentina supera la auditoría en curso, algo que en el Gobierno dan por descontado, el FMI habilitará un nuevo desembolso de US$1000 millones. La revisión coincide, además, con la discusión por la actualización del Índice de Precios al Consumidor, uno de los compromisos asumidos por el país ante el organismo internacional.