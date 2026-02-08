La Tora reveló métodos secretos para espiar a un ex sin dejar huellas: "Psicológicamente te destroza"

En plena cuenta regresiva para el regreso de Gran Hermano por la pantalla de Telefe, ahora con su esperada Edición Dorada, varios exjugadores del reality vuelven a copar los medios contando anécdotas, intimidades y secretos de la vida post Casa.
La exparticipante de Gran Hermano, Lucila "la tora" Villar, sorprendió al contar las técnicas que usa para espiar a sus ex en redes sociales y lanzó una advertencia sobre el impacto emocional que pueden tener estas prácticas. Enterate cuál es la técnica.
Esta vez fue Lucila Villar, más conocida como La Tora, quien pasó por el ciclo de streaming que conduce Tucu López y terminó sorprendiendo a todos con una confesión tan sincera como polémica.
Entre risas, complicidad y comentarios picantes, la influencer se animó a revelar que tiene métodos muy afinados para espiar a sus ex sin dejar rastros. “Si querés stalkear, te enseño unos mega tips”, disparó, despertando la curiosidad inmediata de todo el estudio.
Antes de entrar en detalles, aclaró que sus técnicas no son precisamente sanas: “No es que tengo cuenta falsa. Tenía una amiga a la que se la había pedido, pero por mi bien psicológico le dije: ‘La vamos a cerrar y le vas a cambiar la contraseña. Total, si yo quiero stakear, te enseño unos tips’”.
Lejos de guardarse algo, La Tora siguió enumerando herramientas digitales: “(La app) Dolphin Radar que es para ver quién te deja de seguir. Hoy tenés un montón de páginas que te ayudan. Dolphin es para ver los seguidos recientemente. Hay una página que es para ver Historias en anónimo. Entonces podés ver al otro lo que subió y no subió”.
En medio del relato, la expareja del también exGran Hermano Nacho Castañares hizo una advertencia que sonó más a experiencia propia que a consejo ajeno: “Psicológicamente te destroza, obvio”.
Pero eso no frenó la catarata de trucos. “Si no sabés qué número te manda mensaje entrás a MP, ponés el número y te va a salir de quién es. Después están esas cuentas fake de Instagram donde ponés ‘Recuperar cuenta’ y te salen los dos últimos dígitos del celular o mail”, explicó sin filtros.
Incluso reveló situaciones insólitas que descubrió gracias a estas maniobras digitales: “Ahí me he enterado que otras exsuegras mías, en algún momento de su vida, se han hecho hermanas, hermanos. Pero bueno, así también te das cuenta de cosas…”.
Entre carcajadas, caras de sorpresa y cierto desconcierto del conductor, La Tora dejó en claro que el arte del stalkeo puede ser tan efectivo como peligroso para la salud emocional.
Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar tuvieron un encuentro cargado de sinceridad, donde no solo repasaron su historia como pareja en el pasado, sino que también se animaron a señalar los aspectos positivos y negativos que marcaron su relación.
La charla se dio en el stream de Telefe junto a Grego Rosello, y allí ambos se mostraron abiertos al recordar tanto los momentos de unión como las diferencias que surgieron después de su salida de Gran Hermano. El intercambio permitió a los seguidores conocer una versión más completa de lo que vivieron juntos.
"La primera buena: habla mucho. Y la primera mala: habla mucho. Va para las dos", introdujo Nacho. En respuesta, Lucila comentó: "Es cariñoso, muy de lo quinesico. Lo malo es que es un poco pendejo. Como virtud, también puse que es fiel".
Más adelante, continuaron con el juego de virtudes y defectos. Nacho señaló: "Puse que no es celosa como buena, y como mala que es vengativa. No es vengativa, es como...".
"Resuelve mucho", cerró Castañares al dar su impresión sobre la personalidad de su excompañera. Lucila, por su parte, destacó: "Buena persona y va con sus convicciones".