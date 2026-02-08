La Tora reveló métodos secretos para espiar a un ex sin dejar huellas: "Psicológicamente te destroza"

Lejos de guardarse algo, La Tora siguió enumerando herramientas digitales: “(La app) Dolphin Radar que es para ver quién te deja de seguir. Hoy tenés un montón de páginas que te ayudan. Dolphin es para ver los seguidos recientemente. Hay una página que es para ver Historias en anónimo. Entonces podés ver al otro lo que subió y no subió”.

En medio del relato, la expareja del también exGran Hermano Nacho Castañares hizo una advertencia que sonó más a experiencia propia que a consejo ajeno: “Psicológicamente te destroza, obvio”.

Pero eso no frenó la catarata de trucos. “Si no sabés qué número te manda mensaje entrás a MP, ponés el número y te va a salir de quién es. Después están esas cuentas fake de Instagram donde ponés ‘Recuperar cuenta’ y te salen los dos últimos dígitos del celular o mail”, explicó sin filtros.

Incluso reveló situaciones insólitas que descubrió gracias a estas maniobras digitales: “Ahí me he enterado que otras exsuegras mías, en algún momento de su vida, se han hecho hermanas, hermanos. Pero bueno, así también te das cuenta de cosas…”.

Entre carcajadas, caras de sorpresa y cierto desconcierto del conductor, La Tora dejó en claro que el arte del stalkeo puede ser tan efectivo como peligroso para la salud emocional.

Cómo fue el picante mano a mano de Nacho Castañares y La Tora Villar sobre su relación pasada

Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar tuvieron un encuentro cargado de sinceridad, donde no solo repasaron su historia como pareja en el pasado, sino que también se animaron a señalar los aspectos positivos y negativos que marcaron su relación.

La charla se dio en el stream de Telefe junto a Grego Rosello, y allí ambos se mostraron abiertos al recordar tanto los momentos de unión como las diferencias que surgieron después de su salida de Gran Hermano. El intercambio permitió a los seguidores conocer una versión más completa de lo que vivieron juntos.

"La primera buena: habla mucho. Y la primera mala: habla mucho. Va para las dos", introdujo Nacho. En respuesta, Lucila comentó: "Es cariñoso, muy de lo quinesico. Lo malo es que es un poco pendejo. Como virtud, también puse que es fiel".

Más adelante, continuaron con el juego de virtudes y defectos. Nacho señaló: "Puse que no es celosa como buena, y como mala que es vengativa. No es vengativa, es como...".

"Resuelve mucho", cerró Castañares al dar su impresión sobre la personalidad de su excompañera. Lucila, por su parte, destacó: "Buena persona y va con sus convicciones".