Un nene de 6 años con TEA murió ahogado en la pileta de una quinta: la grave acusación contra sus padres

Una ambulancia del SAME llegó al lugar, pero los profesionales constataron que el menor ya no presentaba signos vitales. A pesar de la rápida intervención, no fue posible reanimarlo.

Testigos del hecho relataron a medios locales que, tras el hallazgo, la madre del chico culpó y recriminó a su otra hija por haber perdido de vista al nene. Además, señalaron que los padres habrían estado alcoholizados, una circunstancia que ahora forma parte de la investigación judicial.

El relato de un testigo que presenció la terrible escena

Un testigo que presenció la escena escribió en redes sociales: “Yo estuve ahí. El nene era autista y tenía una traqueotomía. Era un grupo grande de familiares que se la pasaron tomando desde que llegaron. Qué clase de gente deja a un nene con patologías solo, a la buena de Dios. Ese pobre angelito no tiene la culpa”.

Tras el episodio, personal policial se presentó en la casaquinta para preservar el lugar y realizar las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, bajo la conducción del fiscal Raúl Casal. También interviene la Fiscalía de Menores e Incapaces de Pilar, debido a la edad de la víctima.