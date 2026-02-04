En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pilar
nene
Tragedia

Un nene de 6 años con TEA murió ahogado en la pileta de una quinta: la grave acusación contra sus padres

El menor fue hallado en el fondo de la piscina durante una reunión familiar. La Justicia investiga si hubo negligencia por parte de los adultos responsables y si el predio contaba con medidas de seguridad adecuadas.

Conmoción: un nene de 6 años con TEA murió ahogado en la pileta de una quinta

Conmoción: un nene de 6 años con TEA murió ahogado en la pileta de una quinta

Un nene de 6 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) murió ahogado en la pileta de una casaquinta ubicada en el partido bonaerense de Pilar. El hecho ocurrió en un predio situado sobre Uruguay al 1700 y es investigado por la Justicia para determinar las responsabilidades.

Leé también Horror en Quilmes: murió una nena de 4 años en una pileta y hay investigación judicial
Horror en Quilmes: murió una nena de 4 años en una pileta y hay investigación judicial

Según informaron fuentes policiales, el menor se encontraba en el lugar junto a familiares cuando, por motivos que aún se investigan, cayó a una pileta de aproximadamente 1,80 metros de profundidad. La principal hipótesis apunta a un posible descuido en la supervisión y a la falta de medidas de seguridad en el lugar.

pileta pilar

De acuerdo con el testimonio de los presentes, el chico había quedado al cuidado de una nena, también menor de edad. Su madre, una mujer de 34 años, advirtió la situación cuando la niña regresó sin su hermano y comenzó una búsqueda desesperada por la propiedad.

Tras recorrer distintos sectores del predio, la familia encontró al nene sumergido en el fondo de la pileta. De inmediato, dieron aviso a los servicios de emergencia e intentaron asistirlo.

Una ambulancia del SAME llegó al lugar, pero los profesionales constataron que el menor ya no presentaba signos vitales. A pesar de la rápida intervención, no fue posible reanimarlo.

Testigos del hecho relataron a medios locales que, tras el hallazgo, la madre del chico culpó y recriminó a su otra hija por haber perdido de vista al nene. Además, señalaron que los padres habrían estado alcoholizados, una circunstancia que ahora forma parte de la investigación judicial.

El relato de un testigo que presenció la terrible escena

Un testigo que presenció la escena escribió en redes sociales: “Yo estuve ahí. El nene era autista y tenía una traqueotomía. Era un grupo grande de familiares que se la pasaron tomando desde que llegaron. Qué clase de gente deja a un nene con patologías solo, a la buena de Dios. Ese pobre angelito no tiene la culpa”.

Tras el episodio, personal policial se presentó en la casaquinta para preservar el lugar y realizar las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, bajo la conducción del fiscal Raúl Casal. También interviene la Fiscalía de Menores e Incapaces de Pilar, debido a la edad de la víctima.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pilar nene Ahogado
Notas relacionadas
El duro descargo de Noelia Marzol a las críticas por el video con su pareja en la pileta: "Deseo que..."
La grúa le falló y sus amigos pasaron la pileta por el techo: el video que se volvió viral
Dejaron a su nieto de 2 años encerrado en el auto en medio del calor sofocante: su insólito descargo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar