¿ESTÁN JUNTOS?

Aseguran que Homero Pettinato estaría otra vez cerca de La Reini Gonet y estalló la polémica

Entre rumores de reconciliación, versiones cruzadas y un tenso cruce en la calle con la periodista de Infama (América TV), aseguran que Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato estarían juntos nuevamente.

8 feb 2026, 19:37
La historia entre Homero Pettinato y Sofía "La Reini" Gonet volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgieran versiones de un nuevo acercamiento entre ambos. Incluso, Jimena Accardi confirmó que retomaron el diálogo y que hoy existe “buena onda” entre ellos.

En ese contexto, el programa Infama (América TV) fue a buscar la palabra de Pettinato a la salida de los estudios del canal de streaming Olga, donde la periodista Noelia Santone intentó consultarlo directamente por la supuesta reconciliación.

“¿Te reconciliaste con La Reini?”, le preguntó la cronista.

Homero le respondió con una carcajada.

Ante la insistencia, Santone retrucó: “Al aire dijiste que sí”. Y sumó información: “Nos confirmó Jimena Accardi que están teniendo diálogo, que tienen buena onda, que pasó el tiempo y que pudieron limar asperezas…”.

Visiblemente incómodo, Pettinato marcó un límite: “Yo no quiero hablar más del tema, perdón; yo estoy bien, nunca más quiero hablar de lo sentimental en programas de espectáculos”.

La periodista fue por más y lanzó: “Y si en algunas semanas te vemos con La Reini?”. A lo que él respondió con firmeza: “Uno elige si quiere exponer su parte sentimental o no, yo elijo no exponerla”.

Cuando Santone volvió a consultarlo sobre si esto formaba parte de una nueva etapa personal, Homero reaccionó tajante: “es un acoso esto, seguir a una persona que te está diciendo explícitamente que le hace mal hablar de eso y seguirla por la calle y seguir preguntándole yo considero que es un acoso”.

La cronista intentó justificarse: “Pero vos hablaste ayer en Olga de esto”. Sin embargo, Pettinato cerró la discusión: “No es una falta de respeto a tu trabajo, sino que considero que ustedes lo pueden hacer con personas que lo quiere hacer que son muchos y hay algunos de nosotros que no nos gusta que no nos hace bien y le pedimos por favor que no lo hagan más”, dijo, mientras se retiraba caminando de espaldas rumbo a su vehículo.

Entre rumores de reconciliación y un fuerte cruce en la vía pública, el vínculo entre Homero Pettinato y La Reini Gonet vuelve a generar polémica, aunque esta vez con un claro mensaje del conductor: su vida sentimental ya no quiere que sea parte del show.

Embed

El día que Sofía "La Reini" Gonet fue pelada a MasterChef Celebrity

Fue durante la gala del miércoles 7 de enero de MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, volvió a romper esquemas con una aparición que sorprendió a todos. La influencer ingresó a la cocina con la cabeza completamente calva, dejando atrás —al menos por unas horas— su característica cabellera castaña y provocando un inmediato impacto entre participantes, jurado y conducción.

La reacción fue instantánea.“¡Hay alguien nuevo!”, exclamó Wanda Nara al verla entrar al estudio. Lejos de esquivar el momento, Gonet fue directa y explicó su transformación: “Hoy soy Germán Martitegui”. La sorpresa también alcanzó al propio chef, que no ocultó su asombro: “¡Vino pelada!”. Damián Betular, en tanto, celebró el look y lo definió como “un lookazo”, mientras que Agustín “Cachete” Sierra preguntó con humor: “¿Qué es esto? ¿Un tributo a Martitegui?”. Andy Chango completó la escena con ironía: “La Reini se convirtió en Germán, una pesadilla”.

Minutos después, la influencer dio más detalles sobre su decisión y el trasfondo del look: “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria Casán para su libro MeMoria y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Germano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”. Vale aclarar que la calvicie no era real: antes de la grabación, Gonet pasó por maquillaje y peinado para colocarse una prótesis que simulaba la cabeza rapada, mientras su cabello permanecía oculto debajo.

El jurado no escatimó elogios. La conductora destacó la osadía del cambio y la estética elegida: “¿Te puedo decir algo? Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”. Martitegui, el principal destinatario del homenaje, coincidió con la conductora. Fiel a su estilo, La Reini cerró con una explicación tan provocadora como sincera: “Espero que me traiga suerte en la cocina, como meterme en el personaje y poder cocinar algo bien, rico, rico como hace él. Mi idea era ser Martitegui con tetas”.

Y la apuesta, en aquella gala, dio resultado. El cambio de look pareció traerle fortuna: con un plato de láminas de trucha y salmón con crema de palta y lima, mayonesa de curry, aceite de cilantro, chile y jengibre, coronado con una lluvia de hinojos caramelizados en manteca noisette, Sofía logró subir al balcón y sellar una noche redonda.

Embed

     

 

