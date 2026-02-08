Aseguran que Homero Pettinato estaría otra vez cerca de La Reini Gonet y estalló la polémica

Ante la insistencia, Santone retrucó: “Al aire dijiste que sí”. Y sumó información: “Nos confirmó Jimena Accardi que están teniendo diálogo, que tienen buena onda, que pasó el tiempo y que pudieron limar asperezas…”.

Visiblemente incómodo, Pettinato marcó un límite: “Yo no quiero hablar más del tema, perdón; yo estoy bien, nunca más quiero hablar de lo sentimental en programas de espectáculos”.

La periodista fue por más y lanzó: “Y si en algunas semanas te vemos con La Reini?”. A lo que él respondió con firmeza: “Uno elige si quiere exponer su parte sentimental o no, yo elijo no exponerla”.

Cuando Santone volvió a consultarlo sobre si esto formaba parte de una nueva etapa personal, Homero reaccionó tajante: “es un acoso esto, seguir a una persona que te está diciendo explícitamente que le hace mal hablar de eso y seguirla por la calle y seguir preguntándole yo considero que es un acoso”.

La cronista intentó justificarse: “Pero vos hablaste ayer en Olga de esto”. Sin embargo, Pettinato cerró la discusión: “No es una falta de respeto a tu trabajo, sino que considero que ustedes lo pueden hacer con personas que lo quiere hacer que son muchos y hay algunos de nosotros que no nos gusta que no nos hace bien y le pedimos por favor que no lo hagan más”, dijo, mientras se retiraba caminando de espaldas rumbo a su vehículo.

Entre rumores de reconciliación y un fuerte cruce en la vía pública, el vínculo entre Homero Pettinato y La Reini Gonet vuelve a generar polémica, aunque esta vez con un claro mensaje del conductor: su vida sentimental ya no quiere que sea parte del show.

Embed

El día que Sofía "La Reini" Gonet fue pelada a MasterChef Celebrity

Fue durante la gala del miércoles 7 de enero de MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, volvió a romper esquemas con una aparición que sorprendió a todos. La influencer ingresó a la cocina con la cabeza completamente calva, dejando atrás —al menos por unas horas— su característica cabellera castaña y provocando un inmediato impacto entre participantes, jurado y conducción.

La reacción fue instantánea.“¡Hay alguien nuevo!”, exclamó Wanda Nara al verla entrar al estudio. Lejos de esquivar el momento, Gonet fue directa y explicó su transformación: “Hoy soy Germán Martitegui”. La sorpresa también alcanzó al propio chef, que no ocultó su asombro: “¡Vino pelada!”. Damián Betular, en tanto, celebró el look y lo definió como “un lookazo”, mientras que Agustín “Cachete” Sierra preguntó con humor: “¿Qué es esto? ¿Un tributo a Martitegui?”. Andy Chango completó la escena con ironía: “La Reini se convirtió en Germán, una pesadilla”.

Minutos después, la influencer dio más detalles sobre su decisión y el trasfondo del look: “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria Casán para su libro MeMoria y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Germano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”. Vale aclarar que la calvicie no era real: antes de la grabación, Gonet pasó por maquillaje y peinado para colocarse una prótesis que simulaba la cabeza rapada, mientras su cabello permanecía oculto debajo.

El jurado no escatimó elogios. La conductora destacó la osadía del cambio y la estética elegida: “¿Te puedo decir algo? Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”. Martitegui, el principal destinatario del homenaje, coincidió con la conductora. Fiel a su estilo, La Reini cerró con una explicación tan provocadora como sincera: “Espero que me traiga suerte en la cocina, como meterme en el personaje y poder cocinar algo bien, rico, rico como hace él. Mi idea era ser Martitegui con tetas”.

Y la apuesta, en aquella gala, dio resultado. El cambio de look pareció traerle fortuna: con un plato de láminas de trucha y salmón con crema de palta y lima, mayonesa de curry, aceite de cilantro, chile y jengibre, coronado con una lluvia de hinojos caramelizados en manteca noisette, Sofía logró subir al balcón y sellar una noche redonda.