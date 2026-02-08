El Gobierno defendió la baja de imputabilidad antes del tratamiento en el Congreso

“El mensaje de los menores es ‘delinquimos que total tenemos impunidad’. Y de la policía es ‘detenemos a la gente y en un minuto salen’. Tenés el empleo de los mayores sobre los menores, que está también contemplado en el Código Penal con pena grave, donde los usan. Como escalan, son los que suben a las casas o sustraen automóviles. Tenés bandas de chiquilines gobernados y cada vez más”, afirmó.

El ministro explicó que uno de los argumentos centrales de quienes se oponen al proyecto es el principio de inimputabilidad, basado en que un menor no comprende la criminalidad de sus actos ni dirige sus acciones en consecuencia. Sin embargo, sostuvo que esa premisa ya no se corresponde con la actualidad.

“El fundamento de la inimputabilidad es que el chico no comprende la criminalidad de sus actos. Pero hoy, ese chico de 16 años, o el menor, el de 15 y 14, conoce perfectamente lo que hace, qué está bien, qué está mal, actúa con dolo”, planteó.

baja imputabilidad.png

En esa línea, aseguró que los menores que delinquen actualmente “tienen conocimiento, tienen comprensión” y remarcó que los requisitos para imputar un delito penal son “conocimiento y voluntad”.

“Hoy estos chicos lo tienen; tal vez no lo tenían el chico de 1980, pero hoy lo tiene”, insistió.

Consultado sobre el impacto económico que podría tener la implementación del nuevo régimen, en un contexto de ajuste del gasto público, el funcionario consideró que no implicará un costo excesivo.

“El proyecto no es tan oneroso. No es un tema que sea imposible, está contemplado y está estudiado”, afirmó, y volvió a justificar la iniciativa al señalar que “la provincia de Buenos Aires es un festival de delincuencia, es una cosa sangrienta”.

Además, destacó el rol de la actual senadora Patricia Bullrich en el tratamiento legislativo del proyecto. “La polenta que tiene Patricia en el Congreso es fundamental para la Argentina”, sostuvo.

El titular de Justicia insistió en que se trata de un proyecto elaborado con criterio técnico y pidió que el Congreso lo acompañe. “Se somete un proyecto que, te juro por Dios, fue hecho con el máximo equilibrio, pensando en la justicia, estudiando un montón, el extranjero y consultando a especialistas. Que lo debatan y que salga, porque tiene que salir”, remarcó.

Aborto y femicidio: las otras definiciones

Durante la entrevista, Cúneo Libarona también se refirió a otros temas sensibles de la agenda judicial. Sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aseguró que el Gobierno no tiene previsto impulsar cambios.

“El aborto se mantiene en la misma posición que tiene hoy. El aborto ya está, lo desmentimos absolutamente, no hay ningún interés del Gobierno de dar marcha atrás”, afirmó, aunque aclaró: “Al menos ahora”.

En cuanto a la figura penal del femicidio, explicó que el Ejecutivo busca introducir modificaciones técnicas sin eliminarla.

ley-aborto-IUUDPMDELZDJNCZZQYVQJ7JGK4.avif

“Se mantiene la plataforma fáctica y el hecho para que nadie logre impunidad, pero se la precisa porque es imprecisa”, sostuvo, y señaló que existen cuestionamientos constitucionales desde distintos sectores académicos.

“Uno es por qué solo la mujer. Si hay un acto contra el hombre, entonces es distinto. Hay muchísimas más mujeres, no tengo dudas, pero no te olvides del hombre”, agregó.

Por último, el ministro reveló que el año pasado estuvo cerca de dejar su cargo, pero que el propio presidente Javier Milei y su hermana Karina lo convencieron de continuar.

“Estaba para decir: ‘bueno, ya está’. Y me pararon Javier y Karina terminantemente. Me llamaba Karina diciéndome por distintas razones que yo era muy valioso, muy considerado, de confianza, y pidiéndome ‘quedate’”, contó.

Según relató, poco después también recibió el llamado del mandatario. “A la media hora me llama Javier, efusivo como es él: ‘yo te quiero mucho, las cosas que vos hacés, los temas de la justicia, de ninguna manera’. Y yo dije: ‘bueno, Javier, yo a ustedes los quiero mucho y confío en vos y en que vas a cambiar la Argentina. Vamos a seguir un tiempo hasta que vos digas’”, concluyó.