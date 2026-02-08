El posteo vintage de Nancy Dupláa sobre Pablo Echarri que sorprendió a todos

El recorrido visual dejó en claro no solo el amor, sino también el crecimiento personal y la complicidad que construyeron a lo largo de los años. Padres de Morena y Julián, ambos celebran una familia que se convirtió en uno de los ejemplos más estables del espectáculo argentino.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida. Figuras del medio como Georgina Barbarossa, Malena Guinzburg, Benjamín Rojas, Carla Peterson, Mercedes Morán, Vero Lozano, Gloria Carrá y muchos más se sumaron con mensajes de cariño y felicitaciones.

Una vez más, Nancy y Pablo demostraron que el amor, el trabajo en pareja y la madurez emocional siguen siendo la base de una de las historias más queridas del mundo del espectáculo.

Cuál fue la muerte que golpeó a Nancy Dupláa en el comienzo del 2026

El comienzo del año 2026 estuvo atravesado por una noticia dolorosa para Nancy Dupláa y para todo el ambiente artístico: a los 56 años falleció el reconocido guionista Pablo Lago, creador de exitosas ficciones como Lalola, Tratame bien y la recordada La Leona.

La triste información fue confirmada a través de un comunicado oficial que generó una fuerte conmoción en el medio: “Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”.

Profundamente afectada por la pérdida, Dupláa recurrió a sus redes sociales para despedirse de quien fue una pieza clave en uno de los trabajos más importantes de su carrera. En La Leona, la actriz fue protagonista junto a su esposo, Pablo Echarri, dando vida a una historia que marcó a la audiencia.

Con una imagen de Lago, Nancy expresó su dolor con palabras cargadas de emoción: "Pablo no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi …vos y nosotros ..y ese encuentro de creación explosiva…La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor …vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido querido. Hasta siempre Pablito".

El posteo rápidamente se llenó de mensajes de colegas que también quisieron rendir homenaje al autor. Andrea Pietra escribió: “Tristeza. Se fue un autor increíble. Hasta siempre Pablo querido. Abrazos para vos, Susana”.

A su vez, Eleonora Wexler reaccionó con emojis de dolor, mientras que Marco Antonio Caponi resumió el sentir general con un breve pero contundente: “Qué tristeza”.

La muerte de Pablo Lago dejó una huella profunda en la televisión argentina y significó un duro golpe emocional para Nancy Dupláa, que comenzó el 2026 atravesada por una de las pérdidas más dolorosas de su carrera.