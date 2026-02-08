El posteo vintage de Nancy Dupláa sobre Pablo Echarri que sorprendió a todos

Este sábado fue una fecha especial para Nancy Dupláa y Pablo Echarri. La pareja celebró 19 años de matrimonio y la actriz decidió homenajear su historia de amor con un emotivo posteo en redes sociales que rápidamente se llenó de reacciones.
Fotos retro, una dedicatoria inesperada y una publicación que no pasó desapercibida en redes sociales. Nancy Dupláa y Pablo Echarri en un momento clave de sus vidas. Enterate de qué se trata.
Aunque su vínculo comenzó mucho antes, cuando se conocieron durante las grabaciones de Los buscas de siempre, ambos aprovecharon el aniversario para repasar distintos momentos de su camino juntos, desde sus primeros años hasta la actualidad.
El carrete estuvo acompañado por un mensaje muy personal de Nancy, donde expresó: “Feliz Aniversario Amor Mío. Celebro nuestro trabajo personal incansable. Gracias por hacernos mejores a los que estamos cerca tuyo. La última foto la puse porque me enamora hasta el extremo cada vez que la veo”.
Entre las postales se destacaron fotos vintage de los comienzos, imágenes familiares, abrazos espontáneos, besos y miradas cómplices que reflejan la conexión que mantienen desde hace décadas. También llamó la atención una escena donde Echarri aparece dialogando con Mirtha Legrand, mientras Nancy lo observa con una sonrisa de admiración.
El recorrido visual dejó en claro no solo el amor, sino también el crecimiento personal y la complicidad que construyeron a lo largo de los años. Padres de Morena y Julián, ambos celebran una familia que se convirtió en uno de los ejemplos más estables del espectáculo argentino.
Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida. Figuras del medio como Georgina Barbarossa, Malena Guinzburg, Benjamín Rojas, Carla Peterson, Mercedes Morán, Vero Lozano, Gloria Carrá y muchos más se sumaron con mensajes de cariño y felicitaciones.
Una vez más, Nancy y Pablo demostraron que el amor, el trabajo en pareja y la madurez emocional siguen siendo la base de una de las historias más queridas del mundo del espectáculo.
El comienzo del año 2026 estuvo atravesado por una noticia dolorosa para Nancy Dupláa y para todo el ambiente artístico: a los 56 años falleció el reconocido guionista Pablo Lago, creador de exitosas ficciones como Lalola, Tratame bien y la recordada La Leona.
La triste información fue confirmada a través de un comunicado oficial que generó una fuerte conmoción en el medio: “Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”.
Profundamente afectada por la pérdida, Dupláa recurrió a sus redes sociales para despedirse de quien fue una pieza clave en uno de los trabajos más importantes de su carrera. En La Leona, la actriz fue protagonista junto a su esposo, Pablo Echarri, dando vida a una historia que marcó a la audiencia.
Con una imagen de Lago, Nancy expresó su dolor con palabras cargadas de emoción: "Pablo no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi …vos y nosotros ..y ese encuentro de creación explosiva…La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor …vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido querido. Hasta siempre Pablito".
El posteo rápidamente se llenó de mensajes de colegas que también quisieron rendir homenaje al autor. Andrea Pietra escribió: “Tristeza. Se fue un autor increíble. Hasta siempre Pablo querido. Abrazos para vos, Susana”.
A su vez, Eleonora Wexler reaccionó con emojis de dolor, mientras que Marco Antonio Caponi resumió el sentir general con un breve pero contundente: “Qué tristeza”.
La muerte de Pablo Lago dejó una huella profunda en la televisión argentina y significó un duro golpe emocional para Nancy Dupláa, que comenzó el 2026 atravesada por una de las pérdidas más dolorosas de su carrera.