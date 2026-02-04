Dejaron a su nieto de 2 años encerrado en el auto en medio del calor sofocante: su insólito descargo

En medio de una jornada sofocante, con una sensación térmica que rozó los 37 grados, un nene de 2 años fue rescatado tras quedar encerrado dentro de una camioneta estacionada en el Paseo Champagnat, en el partido de Pilar.
El menor fue encontrado solo dentro de un vehículo estacionado en un centro comercial.
Pilar: dejaron a un nene de 2 años encerrado en una camioneta durante una jornada sofocante:
La situación fue advertida por un joven de 22 años, quien notó que el menor lloraba y se encontraba empapado en sudor en el interior de una Renault Oroch color bordó, donde permanecía desde hacía alrededor de 20 minutos, con las puertas trabadas y los vidrios completamente cerrados.
Acto seguido, se acercó a un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que se encontraba en el lugar para darle aviso sobre la dramática situación.
En ese contexto, se intentó localizar a los familiares del chico a través de los parlantes del centro comercial. Sin embargo, ante la falta de respuestas y frente al riesgo que corría el nene, el policía decidió romper el vidrio trasero del rodado para poder sacarlo.
El menor fue retirado con signos de agotamiento por el calor y recibió asistencia inmediata por parte del personal de seguridad, que lo hidrató en el lugar, según informó Diario Pilar.
Minutos después llegaron sus abuelos, un hombre de 44 años y una mujer de 45, ambos de nacionalidad boliviana, quienes explicaron que habían dejado a su nieto dormido dentro del rodado, sin imaginar que la demora en realizar las compras sería mayor. En el operativo intervino un móvil del Comando de Patrulla Pilar.
No es la primera vez que se registra una situación de este tipo, que ya fue denunciada en otras oportunidades y que, incluso, ha tenido consecuencias fatales.