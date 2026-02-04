Dejaron a su nieto de 2 años encerrado en el auto en medio del calor sofocante: su insólito descargo

Embed

El menor fue retirado con signos de agotamiento por el calor y recibió asistencia inmediata por parte del personal de seguridad, que lo hidrató en el lugar, según informó Diario Pilar.

Minutos después llegaron sus abuelos, un hombre de 44 años y una mujer de 45, ambos de nacionalidad boliviana, quienes explicaron que habían dejado a su nieto dormido dentro del rodado, sin imaginar que la demora en realizar las compras sería mayor. En el operativo intervino un móvil del Comando de Patrulla Pilar.

No es la primera vez que se registra una situación de este tipo, que ya fue denunciada en otras oportunidades y que, incluso, ha tenido consecuencias fatales.