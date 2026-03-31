El impactante relato de Moria Casán sobre su reacción ante la tragedia escolar de Santa Fe: “Me agarró un..."

Luego, la diva profundizó su reflexión y dejó en evidencia el fuerte impacto emocional que le generó lo sucedido. “Fue muy duro, es muy duro lo que pasó, lo que pasa. Cuánta tragedia, cuánta tristeza y cuántas familias destruidas”, señaló con pesar.

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En la misma línea, Moria Casán se refirió al dolor que atraviesa la comunidad educativa tras el violento episodio y se preguntó cómo podrán continuar con la rutina luego de semejante golpe. “Me imagino toda esta gente de San Cristóbal, esos chicos del colegio, cómo hacen para volver a ir. ¡Qué duro todo!”, manifestó.

Además, la conductora reveló de qué manera la afectó la noticia en lo personal. “Ayer me agarró un ataque que me suele agarrar siempre cuando pasan estas cosas”, contó, dejando entrever la angustia que la invadió.

Finalmente, compartió cómo decidió transitar ese momento de angustia: “Me fui a pasar con mi familia todo el día, estuve con mis nietos. Necesité el amor de mi familia, estar con ellos, con mi hija, con los chicos”, relató.

Para cerrar, Moria Casán dejó una reflexión contundente que reflejó su estado de ánimo: “Porque es dura la realidad y yo puedo desdramatizar todo, pero esto no hay manera de desdramatizarlo”. Con sus palabras, dejó en claro que, más allá de su fuerte personalidad mediática, hay situaciones que la golpean tan profundamente como a cualquier otra persona.

Moria Casán - tragedia escolar en Santa Fe -captura La mañana con Moria

Por qué Moria Casán se enojó fuerte con Betiana Blum luego de que su colega la fuese a ver al teatro

La semana pasada, Moria Casán expuso su enojo con Betiana Blum en su ciclo La mañana con Moria (El Trece). Todo comenzó cuando, sin dar nombres en un primer momento, la conductora lanzó durísimas críticas contra una colega a la que acusó de haber tenido una actitud fuera de lugar. Horas más tarde, fue su panelista Gustavo Méndez quien terminó por revelar que se trataba de Blum.

Con el correr de los días, Moria Casán decidió ir de frente y reconstruyó el incómodo episodio que tuvo lugar en su camarín del teatro Metropolitan, luego de una función de Cuestión de Género, la obra que protagoniza junto a Jorge Marrale. Según relató, la actriz se acercó tras la función con una serie de observaciones que no le habían sido solicitadas, lo que generó un fuerte malestar.

La conductora aseguró que vivió ese momento como una invasión a su espacio personal y profesional. Luego de varios días en los que evitó nombrarla, finalmente fue tajante al referirse directamente a su colega: “Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”, expresó sin filtro.

Visiblemente molesta, profundizó sobre uno de los comentarios que más la irritó: “Me decía: ‘me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión... justo yo, irme del escenario, con lo que trabajo, que estoy ahí en 35 minutos con 35 páginas con Marrale, que es un ping-pong”, lanzó, dejando en claro su desacuerdo.

Lejos de calmarse, Moria Casán redobló la apuesta y fue aún más dura: “Te agradezco, si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra… no nos rompas las pelotas, preciosa”, disparó fiel a su estilo frontal.

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Además, reveló que la situación fue más allá de un simple comentario: “Quiso hasta sacarme una foto y empezó a enumerar todo lo que tendríamos que cambiar. Dije: ‘what?’. Muy desubicada”, recordó indignada. Y agregó sin filtros: “Pesada, desubicada, mala, envidiosa”.

En ese contexto, la diva defendió su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo: “Si hay alguien con recorrido, presencia y vigencia soy yo. Esto no se trata de sumar años, sino de trayectoria. Nunca dejé de trabajar. Hace 50 años que estoy y jamás falté al teatro por enfermedad”, afirmó con orgullo.

Ya sobre el final de su descargo, dejó en claro que su paciencia llegó a un límite: “No tengo ganas de tolerar a la gente. Estoy en tolerancia cero. No quiero terminar de trabajar y que venga alguien a decirme que parezco querer escaparme del escenario”, sostuvo.

Y, como broche de oro, cerró con una frase que reflejó su enojo total: “¡A un neurólogo ya, baby! Neurólogo, preciosa. Me podés decir cualquier cosa, pero jamás que yo me quiero escapar del escenario”.

Pero la historia no terminó ahí. Moria Casán también recordó el momento exacto en el que ocurrió el cruce y cómo reaccionó en el instante: “Le pregunté: ‘¿vos en qué estás trabajando?’. Y me dijo: ‘en nada’. Entonces le respondí: ‘deberías dedicarte a dirigir, porque se ve que tenés muchas ganas’”, contó.

Finalmente, volvió a cuestionar la actitud de su colega al irrumpir en su camarín: “Se metió a darnos indicaciones como si fuera directora. Me resultó totalmente fuera de lugar… no por atrevida, sino por el celo y la envidia”, concluyó, dejando en evidencia que la polémica está lejos de apagarse.