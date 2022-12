Según muestran las imágenes que captó una cámara de seguridad, la camioneta se cruza con el perro cuando el can intentaba ir de una vereda a la otra.

Embed

En ese momento, la conductora avanza despacio y lo pasa por encima con las ruedas delantera y trasera derechas.

Desde la ONG Proyecto Galgo Argentina, que asiste a los perros de esa raza, informaron que el animal “estaba viejito, sordo y un poco ciego” por lo que no habría visto el vehículo.

“Encontrarse con una conductora sin alma que habiéndolo visto lo pisó sin más, lo pasó por arriba con ambas ruedas de su camioneta, no se detuvo, no se bajó y no lo auxilió”, expresaron en las redes sociales.