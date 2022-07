Maltrato animal en un criadero clandestino de chihuahuas: tenían 133 perros "en condiciones deplorables"

Embed

En el allanamiento que se realiza en Juan B. Justo 3.000 actúa personal de la División de Contravenciones y Faltas, de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema) del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, y la División Perros de la Policía.

El relato de la mujer que hizo la denuncia del criadero clandestino: "No tenían ni agua"

"Ahora los perritos van a estar en observación con veterinarios. Se tienen que desparasitar, hay que vacunarlos y después se van a castrar. Van a estar en un proceso de observación y van judicializados", sostuvo Nora de la ONG "Aliento de vida animal" en diálogo con A24.

Y agregó: "Me llegó una denuncia de personas que buscaban hacer un allanamiento y no lo conseguían. Contacté a la gente de fiscalía y gracias a dios me escucharon, por lo que se hizo el operativo. Pensábamos que había 20 perros y resulta que eran 120 y algunos de ellos se están muriendo”.