Crimen de Blas Correa: pidieron prisión perpetua para los dos policías que le dispararon

"La balacera de los dos uniformados no fue para frenarlos sino para matarlos", dijo con firmeza el fiscal López Villagra antes de pedir la prisión perpetua para los dos principales acusados.

Tras el pedido de este fiscal, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio de una hora para que continúe con el fiscal Marcelo Hidalgo, quien pedirá las condenas para los otros 11 policías que llegaron al debate, pero acusados por otros delitos, entre ellos "falso testimonio y encubrimiento".

Los restantes acusados, todos policías, son Wanda Esquivel, Sergio Alejandro González, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

En la jornada de alegatos estuvieron presentes los cuatro jóvenes que viajaban en el Fiat Argo que recibió los seis balazos: Cristóbal Bocco Cámara, Mateo Natali, Camila Toci y quien conducía, Juan Cruz Camerano Echevarría (21), quien en ese momento era el único mayor de edad con 18 años, mientras que los restantes tenían 17.

Junto a ellos estuvo de manera permanente la mamá de Correas, Soledad Laciar, quien en diálogo con Télam dijo: “La sociedad entendió que esto no puede pasar, yo sola no hubiese logrado nada sino tuviese la compañía ni la empatía de entender que no hace falta que te pase para pedir que las cosas cambien, para mí es el nunca más, y es entre todos”.