Así fue el desesperado pedido de ayuda de Matías Julián Álvarez antes de morir apuñalado

“Contale que me rompiste todo el celular”, habría gritado la joven, siempre de acuerdo con el relato incorporado a la investigación. Después, la comunicación se habría interrumpido.

El médico recién recibido estaba junto a su pareja, Fátima, y salió inmediatamente hacia la casa de Julián.

Cómo encontró a Julián cuando llegó a la vivienda

Facundo declaró que al llegar encontró el portón abierto y vio a su amigo sentado en un sofá, sin remera, consciente y tocándose el pecho debido al intenso dolor. También tenía sangre y una herida visible.

La versión de la defensa de Cantero coincide en que el joven todavía estaba consciente cuando fue asistido y rechaza las versiones que indicaban que habría sido atacado mientras dormía o que fue encontrado desvanecido.

Ese punto será determinante para establecer la mecánica del ataque. La Fiscalía deberá determinar, mediante las pericias y la autopsia, en qué posición se encontraba Julián al momento de recibir las heridas y si presentaba lesiones defensivas.

El traslado desesperado al Hospital Perrando

Facundo decidió llevarlo inmediatamente al Hospital Julio C. Perrando en un vehículo particular. Según su declaración, viajaron Facundo, su pareja, Julián y Victoria. Una vez en el hospital, consiguieron una silla de ruedas y entregaron al herido al personal médico.

El primer reporte policial surgió de una comunicación de la División Seguridad Hospitalaria alrededor de las 8.50. Allí se informó que el joven había ingresado por medios particulares y presentaba una “herida grave por arma blanca en tórax, lado derecho”. Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado de urgencia al quirófano.

La familia todavía no conocía la verdadera dimensión de las lesiones. Noelia Gómez Guardia, hermana de Julián, declaró que alrededor de las 8.21 su madre la llamó para avisarle que el joven había sido apuñalado y se encontraba internado.

Poco después, otra hermana intentó tranquilizarla al comunicarle que aparentemente “no era grave” y que los médicos estaban trabajando sobre la herida.

La situación cambió dramáticamente horas más tarde. A las 10.35, el hospital confirmó la muerte de Matías Julián Álvarez Guardia.

El diagnóstico consignado fue herida por arma blanca, shock hipovolémico y paro cardiorrespiratorio por lesiones en la confluencia yugulosubclavia.

La puñalada que habría provocado la muerte

Las primeras reconstrucciones indican que la lesión más grave se habría producido en la base del cuello, en una zona donde confluyen importantes vasos sanguíneos. La pérdida masiva de sangre habría desencadenado el shock hipovolémico que terminó provocando el fallecimiento.

Sin embargo, los médicos forenses todavía trabajan para precisar cuántas heridas recibió realmente Julián.

El análisis se demoró porque el cuerpo también presentaba lesiones derivadas de las maniobras médicas realizadas durante el intento de salvarle la vida. Por ese motivo, los especialistas solicitaron la historia clínica completa para poder diferenciar las marcas producidas durante el ataque de aquellas vinculadas con sondas, accesos y procedimientos hospitalarios.

La familia decidió no cremar inmediatamente el cuerpo por recomendación de su abogado querellante, Juan Arregín, quien considera que podrían ser necesarias nuevas pericias.

Qué dijo Victoria Cantero sobre el confuso episodio que terminó con la vida de Matías Julián Álvarez

Según el testimonio de Facundo, mientras permanecían en el hospital su hermana le habría dicho que había discutido con Julián, que él la había golpeado y que ella “reaccionó”.

Horas después, cuando fue encontrada por la Policía en la casa de sus padres, Cantero habría manifestado que mantuvo una pelea con su pareja y que, al defenderse, lo hirió con un elemento punzante.

Esas manifestaciones forman parte de los primeros reportes y deberán ser evaluadas dentro del expediente.

La hipótesis de una eventual legítima defensa no está acreditada judicialmente. Para determinarla será necesario establecer cómo comenzó la pelea, qué agresiones existieron, cuál fue la dinámica de las heridas y si la respuesta resultó proporcional a una eventual amenaza.

Cantero permanece detenida y la causa avanza bajo una calificación de homicidio agravado por el vínculo, que contempla prisión perpetua en caso de condena.

Los dos celulares que pueden ser decisivos

Victoria Cantero, detenida.

Uno de los focos centrales de la investigación está puesto en los teléfonos de Victoria y Julián. Ambos dispositivos se encuentran bajo análisis de especialistas en ciberdelitos y Policía Científica.

El celular de la acusada fue secuestrado en la vivienda y estaba roto. El teléfono de Julián, en cambio, fue entregado posteriormente por la madre de Victoria.

La familia de la víctima cuestionó que el aparato no hubiera quedado inmediatamente en manos de la Justicia y pidió determinar quién lo tuvo, si fue utilizado después del crimen y si hubo mensajes, fotografías, audios o videos eliminados.

La defensa aseguró que Cantero colaboró con los investigadores y entregó las claves necesarias para acceder a los dispositivos.

Los peritos intentarán recuperar incluso eventuales archivos borrados y cotejarlos con capturas y conversaciones aportadas por amigos de Julián.

Los chats y audios sobre la relación entre Julián y Victoria

En los últimos días, allegados a la víctima difundieron mensajes, audios y fotografías que, según sostienen, reflejan una relación atravesada por episodios de violencia. Entre las capturas aparece una conversación en la que alguien le pregunta a Julián “¿Te pegó otra vez?”, además de imágenes en las que presenta lesiones en el rostro.

También trascendieron audios en los que el joven manifestaba temor a reaccionar durante determinadas discusiones.

La Fiscalía deberá comprobar la autenticidad y el contexto de ese material antes de incorporarlo como prueba.

Facundo, de acuerdo con los testimonios conocidos, también reconoció que la relación era conflictiva y violenta y aseguró que en varias oportunidades había recomendado a ambos terminar definitivamente el vínculo.

También investigan las cuentas bancarias y las cámaras de la casa

La Justicia analiza además las cuentas de Julián después de que sus hermanas denunciaran movimientos de dinero que consideran sospechosos.

La familia asegura que Victoria tenía acceso a algunas cuentas y sostiene que podrían haber sido vaciadas. Por ahora, esa circunstancia no fue confirmada mediante una pericia financiera.

Paralelamente, los investigadores trabajan sobre el DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Victoria Cantero permanece detenida

La joven está alojada en el Centro de Detención Los Lirios mientras espera la resolución sobre su prisión preventiva. Su defensa quedó a cargo de Lucas Bosch luego de la renuncia de Marco Molero, quien se apartó al descubrir que Julián era sobrino de un amigo personal suyo.

Molero explicó que tomó la decisión por razones éticas y para preservar el derecho de defensa de Cantero.