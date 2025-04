Además detalló que Julia destacó que “me pegaron mucho”, y que luego fue trasladada por la policía al hospital donde fue atendida, sobre todo por su presión alta. “Me pedían dólares, pero yo no llego a fin de mes. Hasta un perfumito que me había regalado mi nieto se lo llevaron”, contó.

En su conmovedor relato, la abuela, dijo que “me ahogaba y me ahogaban”, y recordó que “estuvieron más de una hora, se llevaron la zapatillas que me regaló mi familia, me dejaron descalza y se llevaron también la ropa de abrigo”.

Los delincuentes permanecen prófugos y son intensamente buscados, mientras que la jubilada de 92 años en diálogo con América se quebró al recordar los hechos sucedidos y volvió a pedir antes de cierre: “Me dejaron descalza”.