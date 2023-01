Cuatro hermanitos murieron al caérseles un techo: el desgarrador mensaje de la mamá y un pedido de ayuda

Según los primeros datos, el techo de losa de su habitación se desprendió luego de que horas antes depositaran 5.000 kilos de escombros para una posterior ampliación de la vivienda. Un quinto hermano que se encontraba fuera de la habitación fue quien dio aviso a las autoridades.

Tras esto, el primero de los menores rescatados por los Bomberos Esteban Echeverria fue trasladado de urgencia en un patrullero policial, pero lamentablemente llegó sin vida al Hospital Santamarina, al igual que sus hermanos.

cuatro hermanitos el jagüel aplastados.jpg La casa donde ocurrió el incidente fatal. Foto: Google Maps.

En el caso tomó intervención la U.F.I. 03 a cargo de Vanesa González, quien dispuso la detención de un hombre de 51 años, concubino de la madre. La causa quedó caratulada como homicidio culposo calificado por el vínculo.

Qué dijo la madre de los cuatro hermanitos que murieron aplastados

La madre de los chicos, Pamela Nisi, publicó desgarrador mensaje en las redes. “Se me fallecieron mis cuatros hijos, me siento morir, no quiero vivir más, se me fueron al cielo los mellizos Noah, Benicio, Lolo y Santino", expresó.

“Se me fueron, noooooo nooo nooooo, se me fueron, angelitos de mamá, decime que es una pesadilla, por Dios, hijos míos nooooooo”, escribió horas después, y agregó: “Quién me saca este dolor, no puedo más. Por qué la vida es injusta conmigo. Los extraño mi Lolo, mi Santi y mis bebés”.

Una colecta para ayudar con el entierro de los cuatro hermanitos

Colecta para ayudar con el entierro de los cuatro hermanitos de El Jaguel.jpg

Desde las redes sociales, vecinos y allegados a la familia de las víctimas iniciaron una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para costear los gastos del sepelio.