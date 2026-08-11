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Violento robo: fingieron comprar comida para un cumpleaños, sacaron armas y atacaron a los empleados

Los delincuentes saltaron el mostrador, redujeron violentamente a los trabajadores y escaparon con la recaudación del fin de semana y varios celulares.

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Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y celulares. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio. (Foto: captura)

Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y celulares. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio. (Foto: captura)

Dos delincuentes armados y encapuchados asaltaron un local de comidas rápidas en José C. Paz luego de hacerse pasar por clientes y simular que querían comprar productos para un cumpleaños. Tras engañar a una empleada, saltaron el mostrador, redujeron violentamente a los trabajadores y escaparon con la recaudación del fin de semana y varios celulares.

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El violento episodio ocurrió este lunes, cerca de las 16.20, en un comercio ubicado sobre avenida Héctor Arregui al 2000, en el barrio Frino, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según reconstruyeron las víctimas, los dos delincuentes ingresaron al negocio encapuchados y se acercaron al mostrador como si fueran clientes. Para no despertar sospechas, dijeron que buscaban comida para el cumpleaños de un hijo e hicieron un pedido.

Rocío, una de las empleadas que fue víctima del asalto, contó a la prensa que se dirigió hacia la parte trasera del comercio para buscar una caja. Fue entonces cuando comenzó el ataque.

Las cámaras de seguridad registraron cómo los ladrones saltaron el mostrador y sorprendieron a los tres trabajadores que se encontraban dentro del negocio, dedicado a la venta de combos de panchos y hamburguesas para eventos.

Los delincuentes exhibieron armas y les ordenaron a las víctimas que se arrojaran al piso. Entre los trabajadores se encontraba Damián, propietario del comercio.

“Lo único que pensaba era volver a casa con mis hijos”

Damián aseguró que ambos delincuentes estaban armados y describió el temor que sintió mientras permanecía reducido. “Lo único que pensaba era poder volver a casa con mis hijos”, expresó en TN.

Los asaltantes finalmente escaparon a pie con dinero en efectivo y tres teléfonos celulares. Dos de esos dispositivos eran utilizados por el comercio para recibir y gestionar los pedidos de los clientes.

Pero el golpe económico fue todavía mayor para los propietarios: entre el dinero robado se encontraba la recaudación acumulada durante todo el fin de semana, que estaba destinada al pago de proveedores y a la compra de nueva mercadería.

El local que sufrió el robo en José C. Paz. (Foto: Google Street View)

El local que sufrió el robo en José C. Paz. (Foto: Google Street View)

El fuerte descargo del comercio después del violento asalto

Después del robo, los responsables del negocio difundieron el video captado por las cámaras de seguridad y realizaron un fuerte descargo en las redes sociales. “¡Vayan a laburar y dejen trabajar! Tenemos familias que nos esperan en nuestras casas, tengo hijos que esperan por su papá todos los días”, escribieron.

Estamos muy tristes. Gracias a Dios estamos bien y con eso nos tenemos que conformar. Se llevaron la plata de un día, que no era mucho pero era para pagar a un proveedor mañana”, señalaron. Además, explicaron que el asalto ocurrió en un momento económico complicado para el negocio, después de varias jornadas con poca actividad.

En pocas palabras

  • Robo violento: Dos delincuentes armados asaltaron un local de comidas rápidas tras simular una compra.
  • Recaudación y celulares: Los asaltantes escaparon con la recaudación del fin de semana y varios teléfonos móviles.
  • Video de seguridad: El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia, mostrando la agresión a los empleados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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