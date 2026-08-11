Violento robo: fingieron comprar comida para un cumpleaños, sacaron armas y atacaron a los empleados

Las cámaras de seguridad registraron cómo los ladrones saltaron el mostrador y sorprendieron a los tres trabajadores que se encontraban dentro del negocio, dedicado a la venta de combos de panchos y hamburguesas para eventos.

Los delincuentes exhibieron armas y les ordenaron a las víctimas que se arrojaran al piso. Entre los trabajadores se encontraba Damián, propietario del comercio.

“Lo único que pensaba era volver a casa con mis hijos”

Damián aseguró que ambos delincuentes estaban armados y describió el temor que sintió mientras permanecía reducido. “Lo único que pensaba era poder volver a casa con mis hijos”, expresó en TN.

Los asaltantes finalmente escaparon a pie con dinero en efectivo y tres teléfonos celulares. Dos de esos dispositivos eran utilizados por el comercio para recibir y gestionar los pedidos de los clientes.

Pero el golpe económico fue todavía mayor para los propietarios: entre el dinero robado se encontraba la recaudación acumulada durante todo el fin de semana, que estaba destinada al pago de proveedores y a la compra de nueva mercadería.

El local que sufrió el robo en José C. Paz. (Foto: Google Street View)

El fuerte descargo del comercio después del violento asalto

Después del robo, los responsables del negocio difundieron el video captado por las cámaras de seguridad y realizaron un fuerte descargo en las redes sociales. “¡Vayan a laburar y dejen trabajar! Tenemos familias que nos esperan en nuestras casas, tengo hijos que esperan por su papá todos los días”, escribieron.

“Estamos muy tristes. Gracias a Dios estamos bien y con eso nos tenemos que conformar. Se llevaron la plata de un día, que no era mucho pero era para pagar a un proveedor mañana”, señalaron. Además, explicaron que el asalto ocurrió en un momento económico complicado para el negocio, después de varias jornadas con poca actividad.