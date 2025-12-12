Dejó un mensaje de despedida en el estado de Whatsapp y desapareció
Una mujer de 58 años se encuentra desaparecida en la ciudad de Miramar desde el pasado jueves 4 de diciembre. Se trata de Alejandra Marcela Toloza, cuyo rastro se perdió alrededor de las 18.30 en la zona de Las Flores. Según relató su familia, ella atravesaba un estado emocional delicado y antes de irse dejó en su estado de WhatsApp un mensaje de despedida: “Chau”.
“Ella venía con problemas de depresión”, contó Gonzalo, uno de sus hijos, en diálogo con A24. “Intentamos comunicarnos, pero el teléfono estaba apagado. Todavía no pudimos dar con su paradero. Los rastrillajes comenzaron el sábado”, agregó.
“Se fue de mi casa con una botella de gaseosa y somníferos; después dejó el documento y el celular”, precisó también el hijo de la mujer, de quien en las últimas horas se difundió un video donde se la veía caminando por una calle. “Después de ese registro, no tenemos más nada”, completó.
Consultado la pareja de Alejandra acerca de por qué atravesaba problemas emocionales, el hombre explicó: “Hace años le agarró una parálisis facial y ya no fue la misma. Después se quedó sin trabajo y sin recursos”.
El día de su desaparición, Toloza vestía una musculosa blanca o grisácea, un short de jean, zapatillas deportivas oscuras, y llevaba una cartera negra y un suéter de modal turquesa. Más tarde, una cámara de seguridad registró su salida: tenía puesta una remera clara, llevaba una campera celeste en la mano y el cabello recogido.
Las autoridades iniciaron la búsqueda formal el sábado, abarcando un sector amplio entre el Vivero Dunícola Municipal Florentino Ameghino y el Bosque Energético. El operativo, durante la semana, se extendió hacia el Polideportivo Néstor Kirchner y el Parque Judicial, con personal policial, perros rastreadores y apoyo logístico.
Ante la falta de datos concretos, se solicita que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con el 911, con la comisaría más cercana o con su hijo al 2291-514775. También está disponible la Red Solidaria MDP en el número +54 9 223 531-1774.