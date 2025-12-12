En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
WhatsApp
Miramar
Investigación

Dejó un mensaje de despedida en el estado de Whatsapp y desapareció

Una mujer de 58 años, identificada como Alejandra Marcela Toloza, es intensamente buscada desde el pasado jueves 4 de diciembre.

Una mujer de 58 años, identificada como Alejandra Miramar: Marcela Toloza es intensamente buscada desde el pasado jueves 4 de diciembre.

Una mujer de 58 años se encuentra desaparecida en la ciudad de Miramar desde el pasado jueves 4 de diciembre. Se trata de Alejandra Marcela Toloza, cuyo rastro se perdió alrededor de las 18.30 en la zona de Las Flores. Según relató su familia, ella atravesaba un estado emocional delicado y antes de irse dejó en su estado de WhatsApp un mensaje de despedida: “Chau”.

Leé también Terror en un hogar de niños: audios de gritos y maltratos y un insólito descargo de la acusada
Una grabación de 40 minutos reveló gritos, insultos y amenazas contra dos chicos alojados en un hogar convivencial de Balcarce.

“Ella venía con problemas de depresión”, contó Gonzalo, uno de sus hijos, en diálogo con A24. “Intentamos comunicarnos, pero el teléfono estaba apagado. Todavía no pudimos dar con su paradero. Los rastrillajes comenzaron el sábado”, agregó.

“Se fue de mi casa con una botella de gaseosa y somníferos; después dejó el documento y el celular”, precisó también el hijo de la mujer, de quien en las últimas horas se difundió un video donde se la veía caminando por una calle. “Después de ese registro, no tenemos más nada”, completó.

Consultado la pareja de Alejandra acerca de por qué atravesaba problemas emocionales, el hombre explicó: “Hace años le agarró una parálisis facial y ya no fue la misma. Después se quedó sin trabajo y sin recursos”.

alejandra

El día de su desaparición, Toloza vestía una musculosa blanca o grisácea, un short de jean, zapatillas deportivas oscuras, y llevaba una cartera negra y un suéter de modal turquesa. Más tarde, una cámara de seguridad registró su salida: tenía puesta una remera clara, llevaba una campera celeste en la mano y el cabello recogido.

Las autoridades iniciaron la búsqueda formal el sábado, abarcando un sector amplio entre el Vivero Dunícola Municipal Florentino Ameghino y el Bosque Energético. El operativo, durante la semana, se extendió hacia el Polideportivo Néstor Kirchner y el Parque Judicial, con personal policial, perros rastreadores y apoyo logístico.

Ante la falta de datos concretos, se solicita que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con el 911, con la comisaría más cercana o con su hijo al 2291-514775. También está disponible la Red Solidaria MDP en el número +54 9 223 531-1774.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
WhatsApp Miramar Desaparecida
Notas relacionadas
WhatsApp estrena funciones nuevas: mensajes de llamadas perdidas, stickers para los estados y mucho más
Cómo programar mensajes en WhatsApp y mandar textos de forma automática
Cómo activar el modo árbol de Navidad en WhatsApp con estos simples pasos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar