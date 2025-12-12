Dejó un mensaje de despedida en el estado de Whatsapp y desapareció

alejandra

El día de su desaparición, Toloza vestía una musculosa blanca o grisácea, un short de jean, zapatillas deportivas oscuras, y llevaba una cartera negra y un suéter de modal turquesa. Más tarde, una cámara de seguridad registró su salida: tenía puesta una remera clara, llevaba una campera celeste en la mano y el cabello recogido.

Las autoridades iniciaron la búsqueda formal el sábado, abarcando un sector amplio entre el Vivero Dunícola Municipal Florentino Ameghino y el Bosque Energético. El operativo, durante la semana, se extendió hacia el Polideportivo Néstor Kirchner y el Parque Judicial, con personal policial, perros rastreadores y apoyo logístico.

Ante la falta de datos concretos, se solicita que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con el 911, con la comisaría más cercana o con su hijo al 2291-514775. También está disponible la Red Solidaria MDP en el número +54 9 223 531-1774.