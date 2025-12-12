El estremecedor relato del mozo que le salvó la vida a Joaquín Levinton: "Se le explotaba el corazón"

La reacción de parte del personal del bar fue inmediata: “Llamamos al SAME rápido, por suerte vino rápido”, explicó. Y siguió: “Me di cuenta de que tenía un pico de presión. Tenía 16.10, muchísimo. Se le iba a explotar el corazón en cualquier momento”.

Al llegar la ambulancia, los médicos confirmaron el cuadro: “Le dijeron que tenía un pico de presión y que lo tenían que llevar al hospital. Se levantó por sus propios medios y se fue bien… pero ya con un preinfarto”, cerró.

Embed

Qué dice el último parte médico de Joaquín Levinton

Momentos de profunda preocupación se vivieron en las últimas horas en torno a Joaquín Levinton. El cantante y líder de Turf permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández, luego de haber sufrido un infarto durante la madrugada mientras se encontraba dando un show en un bar del barrio porteño de Palermo.

La situación fue confirmada por Alberto Crescenti, titular del SAME, quien explicó que el artista recibió atención inmediata y logró ser estabilizado tras el episodio, asegurando que ya se encuentra “compensado”.

Luego de ser sometido a distintos estudios médicos, los especialistas resolvieron avanzar con una intervención para colocarle un stent, con el objetivo de normalizar el flujo sanguíneo. El procedimiento se llevó a cabo con resultado favorable.

Desde el entorno del músico llevaron tranquilidad al confirmar en un comunicado que Levinton se encuentra estable, fuera de peligro y con una evolución positiva. Por el momento, continúa internado bajo estricta observación médica, atravesando el proceso de recuperación.