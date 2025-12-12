Condenaron a 10 años de prisión a la directora del Ballet Salta por abusar sexualmente de su nieto

Según su relato, su padre llegó a confrontar a Tondini de Jiménez, quien minimizó los hechos: “Él la fue a enfrentar y ella le dijo que había pasado, pero una vez”.

La denuncia y el proceso judicial

La causa penal se inició en junio de 2022, cuando el joven realizó la denuncia en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. En su declaración formal, identificó los abusos ocurridos durante siete años, principalmente cuando visitaba a su abuela y se quedaba a dormir en su casa, en la ciudad de Salta.

De acuerdo con fuentes del caso, los ataques sucedieron en reiteradas ocasiones: algunas veces cuando estaban solos en el domicilio y otras durante la noche, mientras el resto de la familia dormía. El denunciante también declaró que los abusos continuaron durante vacaciones compartidas en Mar del Plata, y que su abuela lo amenazaba de manera constante para evitar que contara lo sucedido.

La investigación avanzó con pericias interdisciplinarias, evaluaciones psicológicas y testimonios de familiares y personas del entorno del ballet. El expediente llegó a juicio impulsado por la fiscal Nayla Delgado, y concluyó con la condena a 10 años de prisión para Tondini de Jiménez.

“Hablar fue un alivio”

El joven explicó que recién pudo denunciar cuando estaba cerca de cumplir 30 años. Un año antes, había logrado contar lo sucedido por primera vez a un amigo. “Hoy trabajo con mi terapeuta, lo trabajé y lo sigo trabajando. Una psicóloga me dijo en las pericias que esto lo voy a llevar por siempre”, expresó.

Sobre la sentencia, que aún no se encuentra firme y permite que la condenada permanezca en libertad mientras se tramitan las apelaciones, aseguró: “Cuando recibí el mensaje de los 10 años, para mí fue un alivio”.

Además, dejó un mensaje dirigido a otras víctimas: “Quiero dejar algo claro para todos: que hablen. Es muy difícil, lo sé, y muchas veces no están acompañados por las familias. Yo me sentí muy solo durante mucho tiempo hasta que pude hablar”.

El comunicado del Ballet Salta

El fallo judicial generó un fuerte impacto en la comunidad artística provincial y nacional, dado que Marina Tondini de Jiménez cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas al frente del Ballet Salta y fue directora del Instituto de Música y Danzas de la provincia.

Tras conocerse la condena, la institución que dirige desde 1970 emitió un comunicado en el que aclaró que “la sentencia no se encuentra firme”, ya que la legislación prevé instancias de apelación antes de que la pena sea de cumplimiento efectivo.