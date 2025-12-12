En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
laboral
Derechos
En A24

Julio Cordero defendió la modernización laboral: "No se le quita ningún derecho básico al trabajador"

El Secretario de Trabajo indicó que si se aprueba el proyecto en el Congreso se van a generar “más fuentes laborales”. Además, destacó que el objetivo es incrementar el “empleo formal”.

Julio Cordero defendió la modernización laboral. 

Julio Cordero defendió la modernización laboral. 

Julio Cordero, Secretario de Trabajo de la Nación, habló antes de que el proyecto de la reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso sea tratada en comisión. “Buscamos brindar garantías jurídicas, no se le quita ningún derecho básico al trabajador”, comentó el funcionario y remarcó: “el que trabaja tiene que tener entusiasmo con esta reforma”.

Leé también La nueva conducción de la CGT busca aportar su propia propuesta de "modernización laboral" y abrir un canal de diálogo con el Gobierno
la nueva conduccion de la cgt busca aportar su propia propuesta de modernizacion laboral y abrir un canal de dialogo con el gobierno

En A24, Cordero destacó que “la actividad económica necesita esta modernización porque crece más el empleo informal”, y aclaró que escucharon a los jóvenes porque “buscan diferentes modalidades, la relación de dependencia es sólo una modalidad que tiene un costo laboral elevado, por la nueva ley va a bajar esos costos y se van a mantener todos los derechos esenciales”.

En cuanto a las indemnizaciones, el secretario dijo: “Va a pasar lo mismo que pasaba antes, simplemente se aclaran algunos puntos como la incidencia del aguinaldo y las vacaciones, que sobre las indemnizaciones no se tocan. Quiero llevar tranquilidad, porque la indemnización se va a cobrar sin juicio y rápido, esto aclara”.

La interpretación de los jueces va a seguir igual, que ante la duda se va a beneficiar al trabajador, la diferencia es que ahora quien alega un hecho debe probarlo. Si hay tanto riesgo se genera inseguridad jurídica, nadie quiere contratar a nadie. Esto no es en contra de nadie a favor de la gente”, comentó Cordero.

Embed

Por su parte, agregó que “la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello fue clara, acá no se toca ningún derecho. Esta reforma tiene una concepción dada para construir positivamente. Con el derecho a huelga va a pasar igual, pero respetando los derechos de los ciudadanos, si uno quiere un derecho desmedido no es razonable”.

Lo que se hace es generar confianza y garantías de justicia. El ser humano crea riqueza con credibilidad y eso tenemos que volcar a la gente, que el que contrate y el que trabajé tengan confianza”, indicó.

Los jóvenes tienen otras costumbres y quieren poder fraccionar sus vacaciones si lo coordinan con el trabajador, si no están de acuerdo no cambia nada”, comentó el ministro que detalló que “el espíritu es generar más empleo formal”.

La situación de las Pymes y la posición de los sindicatos

En tanto agregó: “Cuando vos tenés un sistema con distorsiones no gana ni el trabajador ni el empleador. Esta ley ordena, en tanto las Pymes van a tener un fondo para las indemnizaciones, y no se crea un conflicto, todo es para bien y claramente con las bajas de impuestos se van a generar empleo”.

Los sindicatos acompañan también. Esta es una oportunidad muy valiosa y hay un sindicalismo que está de acuerdo con estos cambios, no todos ponen palos en la rueda”. cerró Cordero mientras queda a la espera que el nuevo proyecto sea tratado en el Congreso Nacional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
laboral Derechos Congreso Noticias A24
Notas relacionadas
"Es una reforma a favor del trabajador y de las empresas", respaldó Sturzenegger sobre la modernización laboral
Sergio Massa cerró el año junto al Frente Renovador en General Las Heras
Milei en el "Tour de la Gratitud": el presidente fue recibido por una multitud en Córdoba

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar