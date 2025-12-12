Julio Cordero defendió la modernización laboral: "No se le quita ningún derecho básico al trabajador"

Embed

Por su parte, agregó que “la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello fue clara, acá no se toca ningún derecho. Esta reforma tiene una concepción dada para construir positivamente. Con el derecho a huelga va a pasar igual, pero respetando los derechos de los ciudadanos, si uno quiere un derecho desmedido no es razonable”.

“Lo que se hace es generar confianza y garantías de justicia. El ser humano crea riqueza con credibilidad y eso tenemos que volcar a la gente, que el que contrate y el que trabajé tengan confianza”, indicó.

“Los jóvenes tienen otras costumbres y quieren poder fraccionar sus vacaciones si lo coordinan con el trabajador, si no están de acuerdo no cambia nada”, comentó el ministro que detalló que “el espíritu es generar más empleo formal”.

La situación de las Pymes y la posición de los sindicatos

En tanto agregó: “Cuando vos tenés un sistema con distorsiones no gana ni el trabajador ni el empleador. Esta ley ordena, en tanto las Pymes van a tener un fondo para las indemnizaciones, y no se crea un conflicto, todo es para bien y claramente con las bajas de impuestos se van a generar empleo”.

“Los sindicatos acompañan también. Esta es una oportunidad muy valiosa y hay un sindicalismo que está de acuerdo con estos cambios, no todos ponen palos en la rueda”. cerró Cordero mientras queda a la espera que el nuevo proyecto sea tratado en el Congreso Nacional.