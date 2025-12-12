"Agarren 300 dólares y queda acá": el increíble intento de soborno en medio de un operativo policial

B54HIOVY7RAKLLTRR65SIAX5LE

La investigación estableció además que uno de los imputados había dado un nombre falso y tenía una condena previa por comercio de estupefacientes. Con esos elementos, el auxiliar fiscal Carlos Caputto solicitó la prisión preventiva, que finalmente fue concedida por el Juzgado 30 del Dr. Juan José Cavallari.

Detuvieron en CABA a cuatro jóvenes de Mar del Plata

Cuatro jóvenes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad después de que un control vehicular en Puente Saavedra derivara en el secuestro de más de 60 dosis de drogas sintéticas. El operativo ocurrió el 24 de noviembre, cuando un Volkswagen Bora blanco quedó retenido al ingresar al túnel de la avenida General Paz, en Núñez.

Los agentes advirtieron que el conductor mostraba un marcado nerviosismo y que del interior del auto provenía un fuerte olor compatible con marihuana. Ante esa situación, y con testigos presentes, se dispuso la requisa del vehículo.

Debajo del asiento del conductor encontraron 3 gramos de tusi, 2 gramos de cristal, 3 gramos de cannabis picado y 55 pastillas con características compatibles con éxtasis. También secuestraron el auto, los teléfonos celulares de los ocupantes —tres iPhone y un Motorola— y dinero en efectivo: 100 dólares y 6.800 pesos.

Los cuatro detenidos, todos con domicilio en Mar del Plata, fueron identificados como L.N.J. (24), T.O. (24), G.L.M. (26) y L.T.P. (25). La fiscal María Milagros Pauls, de la Unidad de Flagrancia Norte, avaló la detención y los imputó por infracción a la Ley de Drogas.

Entre septiembre y noviembre, la división a cargo del control reforzó los operativos en los accesos vehiculares entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En ese período identificó a 41.013 personas, detuvo a 56 y controló 35.908 vehículos, de los cuales 3.826 fueron secuestrados —1.098 autos y 2.728 motos—.