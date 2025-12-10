Cómo activar el modo árbol de Navidad en WhatsApp con estos simples pasos

Antes de comenzar, se sugirió preparar los recursos necesarios para evitar problemas posteriores. La recomendación incluyó descargar una imagen PNG del arbolito con fondo transparente y buena resolución, preferentemente de 512×512 píxeles, lo que garantizó un resultado nítido. También se recomendó instalar Nova Launcher únicamente desde Google Play Store para evitar archivos alterados o versiones inseguras distribuidas en sitios desconocidos.

Los usuarios que adoptaron este método comprobaron que no fue necesario iniciar sesión ni otorgar permisos adicionales más allá de permitir que Nova se configure como lanzador predeterminado. Como precaución, resultó útil tener a mano las credenciales del dispositivo en caso de que el sistema solicitara confirmaciones durante el proceso.

Instalación y configuración básica de Nova Launcher:

El primer paso consistió en abrir Google Play Store, buscar Nova Launcher e instalar la aplicación. Una vez instalada, el sistema solicitó seleccionar Nova como el lanzador predeterminado. Esta acción fue fundamental, pues permitió modificar la apariencia de la pantalla principal, reorganizar íconos y aplicar imágenes personalizadas sin restricciones.

Las capturas que se viralizaron mostraron la interfaz de Nova con explicaciones visuales, lo que ayudó a que incluso quienes nunca habían usado un launcher pudieran hacerlo sin complicaciones. Tras aceptar la configuración inicial, el usuario quedó listo para comenzar la personalización.

image.png

Verificación y preparación del ícono navideño:

Posteriormente, se debió confirmar que la imagen del arbolito estuviera correctamente guardada en la galería. Los usuarios descubrieron que, si la imagen tenía un fondo blanco o sólido, se visualizaría tal cual. Por eso, el PNG con fondo transparente fue la opción preferida, ya que se integró perfectamente al diseño uniforme del dispositivo.

Este detalle marcó la diferencia entre un resultado amateur y uno visualmente pulido, especialmente en modelos de Android que utilizan iconografía redondeada o esquinas suaves.

Edición del ícono de WhatsApp desde la pantalla principal

Una vez preparado todo lo anterior, llegó el paso más esperado:

Volver a la pantalla de inicio donde se encontraba el ícono tradicional de WhatsApp.

Mantenerlo presionado entre uno y dos segundos hasta que apareciera el menú contextual generando la opción Editar.

Seleccionar el lápiz o la palabra Editar, según la versión de Nova.

Tocar la miniatura del ícono para abrir el menú de selección.

Elegir la opción Aplicaciones, Fotos o Galería, dependiendo de cómo la mostrara Nova.

Buscar la imagen del arbolito guardada previamente.

Ajustar el tamaño o recorte si la app lo permitía.

Confirmar con Listo o OK.

Al finalizar, el ícono de WhatsApp se transformó por completo y adoptó el diseño navideño elegido. No hubo necesidad de reiniciar el teléfono ni realizar pasos adicionales.

Diseño sin título (11).jpg

Qué debe saber el usuario de WhatsApp antes de activar este modo

Si bien la práctica se volvió muy popular, expertos advirtieron que estas personalizaciones no cuentan con apoyo oficial de Meta. No obstante, esto no implicó un riesgo si se utilizaron aplicaciones confiables. La recomendación general fue evitar las descargas desde sitios externos y mantenerse dentro del ecosistema seguro de Google Play.

Otra aclaración importante: ninguna de estas modificaciones alteró los datos o la seguridad de WhatsApp. No se accedió a mensajes, contactos ni configuraciones internas. Lo único que cambió fue la imagen utilizada como ícono.

Cómo volver al diseño original de WhatsApp sin perder nada

Para usuarios que quisieron revertir el cambio, el proceso resultó incluso más sencillo que la instalación. Bastó con desinstalar Nova Launcher o cambiar el lanzador predeterminado desde ajustes. Al hacerlo, el sistema operativo restauró automáticamente la pantalla de inicio original con todos los íconos estándar, incluido el de WhatsApp.

Quienes ya habían probado varios launchers coincidieron en que esta reversión inmediata fue una de las razones por las que tanta gente se animó a experimentar con personalizaciones navideñas.